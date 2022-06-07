《運籌帷幄－梁業豪》港股短、中、長期最新形勢

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。長周末前港股從高位回落，昨早（６日）有力回升，卻不見

恒指期貨升破日線圖保歷加通道頂部阻力。由此可見，２１４１５關口前的阻力依然不輕。此外

，上月５日高位２１２１６為短期好淡分水嶺，惟後市反覆挑戰４月４日高位２２５３５阻力的

可能性仍在。ＲＳＩ升回其５天平均線之上後，短期形勢變回顯著向好；至於中期形勢，則於

ＭＡＣＤ發出「熊牛」買入訊號後，變得向好。

本欄認為，未來兩周大市的表現非常重要；若能錄得連續四、五支陽燭，即使其後呈現回吐

市況，中期後市進一步向好的機會很大。因此，中線投資者現應密切留意伺機增持，而非減持現

貨的機會；至於長線投資，雖尚屬顯著向淡，有勢逐漸轉強。長期好淡分水嶺應看２０２０年３

月低位２０９６５，好友須努力守穩於其上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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