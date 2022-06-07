《缸邊隨筆－石鏡泉》撐穿５０天線

《缸邊隨筆》昨日（６日）３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２０；下跌板塊：１３。



至４：３０收，上升板塊：２７；下跌板塊：６。



前市恒指收：２１０８２﹒１３。



昨市恒指收：２１６５３﹒９；升５７１﹒７７。



前市期指收：２０９４４。



昨市期指收：２１５９８，升６５４。



前市低水：１３８；昨市低水：５６。



前市大市成交：１０３６﹒２億元。



昨市大市成交：１３８５﹒１６億元，增３４８﹒９６億元。



前市期指成交：８３８４５張。



昨市期指成交：１０７２６１張，增２３４１６張。



上周四本欄文題：《撐．撐．撐．撐．撐》，結果昨日恒指撐升５７１點，期指撐升了

６５４點。這個撐．撐．撐．撐．撐，是沿自５月２３日文的《枯樹寒枝舞婆娑》而來。Ａ股是

政策市，當阿爺要撐經濟、撐股市，投資者怎能不靠「撐」邊站隊。



不過，昨日這個撐升，是升中要防跌，要防後勁不濟。畢竟支持股市上升的，不是政策，而

是政策推出後，企業的應用政策，帶出經濟效益，企業賺錢，股價才會升。初期的撐升，可以是

久旱逢甘露，大家Ｈａｐｐｙ下先，要甘露帶來豐收，才可長久Ｈａｐｐｙ。



期指撐穿５０天線亦同時撐穿了個圓底頸線，量度升幅可望２３３００左右，即尚有二千多

點升幅。



值得好友留意。



右方是昨日沽空佔成交金額逾１５％的股票。



好淡友會何時決戰？我不知，只知如期指於周三及之後，企穩於２４７１７上（周線圖保歷

加通道中軸），後市要留心。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

