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即市新聞

07/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》撐穿５０天線

　　《缸邊隨筆》昨日（６日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：２０；下跌板塊：１３。
　
　　至４：３０收，上升板塊：２７；下跌板塊：６。
　
　　前市恒指收：２１０８２﹒１３。
　
　　昨市恒指收：２１６５３﹒９；升５７１﹒７７。
　
　　前市期指收：２０９４４。
　
　　昨市期指收：２１５９８，升６５４。
　
　　前市低水：１３８；昨市低水：５６。
　
　　前市大市成交：１０３６﹒２億元。
　　
　　昨市大市成交：１３８５﹒１６億元，增３４８﹒９６億元。
　
　　前市期指成交：８３８４５張。
　
　　昨市期指成交：１０７２６１張，增２３４１６張。
　
　　上周四本欄文題：《撐．撐．撐．撐．撐》，結果昨日恒指撐升５７１點，期指撐升了
６５４點。這個撐．撐．撐．撐．撐，是沿自５月２３日文的《枯樹寒枝舞婆娑》而來。Ａ股是
政策市，當阿爺要撐經濟、撐股市，投資者怎能不靠「撐」邊站隊。
　
　　不過，昨日這個撐升，是升中要防跌，要防後勁不濟。畢竟支持股市上升的，不是政策，而
是政策推出後，企業的應用政策，帶出經濟效益，企業賺錢，股價才會升。初期的撐升，可以是
久旱逢甘露，大家Ｈａｐｐｙ下先，要甘露帶來豐收，才可長久Ｈａｐｐｙ。
　
　　期指撐穿５０天線亦同時撐穿了個圓底頸線，量度升幅可望２３３００左右，即尚有二千多
點升幅。
　
　　值得好友留意。
　
　　右方是昨日沽空佔成交金額逾１５％的股票。
　
　　好淡友會何時決戰？我不知，只知如期指於周三及之後，企穩於２４７１７上（周線圖保歷
加通道中軸），後市要留心。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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