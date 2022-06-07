《專家之言－李偉傑》防疫鬆綁Ａ股反彈，港股有望挑戰１００天線

《專家之言》內地密集式經濟刺激方案出台，加上內地疫情受到控制，上證指數已重上

３２００點之上，上星期六（４日）內地新增８８宗本土感染，見上海已逐步取消防控措施，同

時北京放鬆疫情防控，除部分區域外，恢復堂食，恢復正常上班上學。此外內地端午節三天小長

假結束，經文化和旅遊部數據中心測算，端午節假期出遊７９６１萬人次，旅遊收入２５８﹒２

億元人民幣，均按年跌逾一成，惟旅遊人次對比２０１９年同期恢復至８６﹒８％。雖然疫情變

化仍然難預料，但最少見近日市況已開始炒作疫情後復甦概念，包括零售消費板塊、餐飲股、旅

遊股已跟隨防疫措施鬆綁逐步見反彈勢頭，另外工業股亦受惠復工而帶來反彈機會出現。



＊中美關係仍存變數，通脹嚴重恐防儲局再放鷹＊



而港股受惠內地股市持續反彈，市場投資情緒轉趨積極，在上星期升破２月中後跌穿的５０

天移動平均線，雖然中段曾一度考驗防守力度，但以收市價計已連續５天企穩５０天線之上，只

要近日未有突發而來的壞消息出現，６月有望挑戰１００天移動平均線２２０９８點，防守位置

放於牛證重貨區２０４００點水平，而所謂突發的潛在消息可能繼續放於中美關係身上，雖然近

日美國傳來有機會取消早前徵收的中國進口懲罰性關稅，但這個亦取決於美國通脹壓力有多大，

另外在於中概股問題仍未見美國有正面解決方案，相信這兩點會形成後續中美關係新方向，此外

美國及歐洲通脹問題嚴重，本周末前將公布美國５月份ＣＰＩ數據，預料在周末前投資情緒將變

得審慎，因恐防聯儲局官員又在通脹問題上對加息路徑帶來嚇窒市場言論，為環球市場帶來震盪

。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新

股上市申請擁有財務權益）



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