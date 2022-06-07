  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2022 09:05

《專家之言－李偉傑》防疫鬆綁Ａ股反彈，港股有望挑戰１００天線

　　《專家之言》內地密集式經濟刺激方案出台，加上內地疫情受到控制，上證指數已重上
３２００點之上，上星期六（４日）內地新增８８宗本土感染，見上海已逐步取消防控措施，同
時北京放鬆疫情防控，除部分區域外，恢復堂食，恢復正常上班上學。此外內地端午節三天小長
假結束，經文化和旅遊部數據中心測算，端午節假期出遊７９６１萬人次，旅遊收入２５８﹒２
億元人民幣，均按年跌逾一成，惟旅遊人次對比２０１９年同期恢復至８６﹒８％。雖然疫情變
化仍然難預料，但最少見近日市況已開始炒作疫情後復甦概念，包括零售消費板塊、餐飲股、旅
遊股已跟隨防疫措施鬆綁逐步見反彈勢頭，另外工業股亦受惠復工而帶來反彈機會出現。

＊中美關係仍存變數，通脹嚴重恐防儲局再放鷹＊
　
　　而港股受惠內地股市持續反彈，市場投資情緒轉趨積極，在上星期升破２月中後跌穿的５０
天移動平均線，雖然中段曾一度考驗防守力度，但以收市價計已連續５天企穩５０天線之上，只
要近日未有突發而來的壞消息出現，６月有望挑戰１００天移動平均線２２０９８點，防守位置
放於牛證重貨區２０４００點水平，而所謂突發的潛在消息可能繼續放於中美關係身上，雖然近
日美國傳來有機會取消早前徵收的中國進口懲罰性關稅，但這個亦取決於美國通脹壓力有多大，
另外在於中概股問題仍未見美國有正面解決方案，相信這兩點會形成後續中美關係新方向，此外
美國及歐洲通脹問題嚴重，本周末前將公布美國５月份ＣＰＩ數據，預料在周末前投資情緒將變
得審慎，因恐防聯儲局官員又在通脹問題上對加息路徑帶來嚇窒市場言論，為環球市場帶來震盪
。《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新
股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/06/2022
比亞迪5月銷量佳股價創半年高　理想將發布新車飆逾一成
人氣文章中國故事06/06/2022
《神州經脈》財新服務業PMI遜　科技業似見曙光　滬指企三千二
人氣文章專訪06/06/2022
【專訪】陶冬：耶倫認錯罕見　美經濟前景存疑（有片）
人氣文章財經熱話06/06/2022
【光伏股起動】新特能源突破20元　連敬涵料仲有兩成潛在升幅！
人氣文章財經熱話06/06/2022
美團季績勝預期大行紛升目標價　股價飆逾半成
人氣文章FOCUS06/06/2022
【FOCUS】約翰遜仕途迎考　英鎊恐同捲漩渦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金