《盤後部署》科技股走勢乏力，美國通脹數據或成後市關鍵

《經濟通通訊社７日專訊》港股未能延續上日升勢，低開７６點報２１５７７，早段曾回升

逾８０點，高見２１７４４，惟半日仍低收２５點報２１６２８。午市初段走勢依然疲弱，最低

跌至２１３９４，尾段維持窄幅上落。恒指收報２１５３１，跌１２２點或跌０﹒５６％，主板

成交１４００﹒８０億元。國企指數報７４６７，跌３２點或跌０﹒４３％。恒生科技指數報

４５９９，跌２點或跌０﹒０５％。

內地股市個別發展。上證綜合指數報３２４１，升５點或升０﹒１７％，成交

４８２２﹒０３億元人民幣。深證成份指數報１１９３５，跌２點或跌０﹒０２％，成交

２５７７﹒５４億元人民幣。



＊阿里健康逆市升逾７％＊



科技股榮辱互見。阿里健康（００２４１）遭大和大幅下調目標價，惟股價全日走強，早段

升逾３％，午後升幅擴大，並以接近日內最高位收市，升７﹒４４％，報４﹒３３元，為表現最

佳藍籌股及科指股；京東（０９６１８）隔晚ＡＤＲ造好，股價今天高開４﹒４％，全日走勢穩

定，收市升３﹒０２％，報２３８﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）盤中曾重上１００元，高見

１０１﹒８元，收市升１﹒９１％，報９８﹒８元；小米（０１８１０）、百度（０９８８８）

下跌逾１﹒６％；網易（０９９９９）就跌２﹒３１％。

部分汽車股今天有回吐。比亞迪（０１２１１）結束過去八個交易日的升勢，收市跌

２﹒２６％，報２９３﹒８元；長汽（０２３３３）跌３﹒４４％；吉利（００１７５）跌

１﹒９７％；５月汽車銷量按年升４％的廣汽（０２２３８）逆市升１﹒１７％。「蔚小理」方

面，隔晚美股全數高收，蔚來（０９８６６）更有傳獲ＡＭＤ中國供應芯片，今天升２﹒８８％

，在三隻股票之中表現較好。

美國宣布兩年內不會對部分東南亞國家的太陽能產品再徵關稅，Ａ場光伏股表現強勢，Ｈ場

光伏股個別發展。將於今天收市後除淨的信義玻璃（００８６８）繼續下跌，收市跌０﹒７６％

，報１８﹒２元；信義光能（００９６８）微跌０﹒８３％；福萊特玻璃（０６８６５）升

１﹒０４％；新特能源（０１７９９）連續第七個交易日報升，盤中高見２１﹒５５元，收市升

２﹒４４％，報２１元。



＊市場已消化滴滴停審查消息＊



大市方面，恒指上日升５７１點，惟成交額只有１３８５億元，與升幅不太配合。此外，據

報中央將暫停對內地預約出租車龍頭滴滴出行的網絡審查，消息公布後，一眾中概股在尾段發力

，進一步推高恒指，市場似乎已逐步消化此利好消息，加上由５月低位１９１７８至今已累計升

逾２０００點，市場亦靜待美國在本周五公布的通脹數據，今天略為回軟亦屬正常。

由疫情爆發、美國加息、俄烏局勢、中概股監管等不利因素開始，不少股份價格已殺得過低

。如今市場憧憬疫後經濟復甦，恒指短期相信會保持升勢，能否突破１００天線２２０００就要

視乎中美兩國即將公布的經濟數據。



＊藥明生物有望重上７０元水平＊



個股方面，部分生物科技股近日走勢強勁，當中藥明生物（０２２６９）早前公布生物製劑

五廠正式投入ＧＭＰ生產，今天仍升２﹒７８％，報６４﹒６５元，兩日升幅合共逾１３％。

在日線圖上，目前１０、２０及５０天移動平均線趨勢均向上，股價連續兩日企穩在５０天

線之上，今天更升穿１００天線，走勢轉強。近日醫療股獲資金追捧，藥明生物亦獲北水不斷買

入，加上憧憬中美關係緩和，股價有望重上３月尾至４月初的橫行區頂部７０元水平，持貨者可

於此價位先行食胡。（ｅｒ）

