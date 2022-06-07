《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二決定大幅加息５０基點至０﹒８５厘，超出經濟學
家預期。
因應通脹加劇，澳洲央行上月在時隔１２年後首度加息至０﹒３５厘。而今次是工黨總理阿
爾巴內塞上任後，央行首次加息。
澳洲今年首季ＣＰＩ按年增５﹒１％，高於經濟學家預期的４﹒６％，為２０年來最大增幅
。另據墨爾本應用經濟及社會研究所的調查，澳洲５月通脹水平按年升４﹒８％，是２００８年
６月以來最高增幅。（ｊｆ）
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07/06/2022 12:33
【外圍經濟】澳洲央行大幅加息５０基點至０﹒８５厘，遠超預期
《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二決定大幅加息５０基點至０﹒８５厘，超出經濟學
家預期。
因應通脹加劇，澳洲央行上月在時隔１２年後首度加息至０﹒３５厘。而今次是工黨總理阿
爾巴內塞上任後，央行首次加息。
澳洲今年首季ＣＰＩ按年增５﹒１％，高於經濟學家預期的４﹒６％，為２０年來最大增幅
。另據墨爾本應用經濟及社會研究所的調查，澳洲５月通脹水平按年升４﹒８％，是２００８年
６月以來最高增幅。（ｊｆ）
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