【外圍經濟】澳洲央行大幅加息５０基點至０﹒８５厘，遠超預期

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行周二決定大幅加息５０基點至０﹒８５厘，超出經濟學

家預期。

因應通脹加劇，澳洲央行上月在時隔１２年後首度加息至０﹒３５厘。而今次是工黨總理阿

爾巴內塞上任後，央行首次加息。

澳洲今年首季ＣＰＩ按年增５﹒１％，高於經濟學家預期的４﹒６％，為２０年來最大增幅

。另據墨爾本應用經濟及社會研究所的調查，澳洲５月通脹水平按年升４﹒８％，是２００８年

６月以來最高增幅。（ｊｆ）

