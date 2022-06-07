【外圍經濟】受俄烏戰爭影響，德國４月製造業訂單按月降２﹒７％

《經濟通通訊社７日專訊》德國經濟部周二公布的最新數據顯示，因俄烏戰爭帶來的壓力，
經調整後的４月製造業訂單按月下降２﹒７％，經濟師預期升０﹒３％，按年則下降６﹒２％。
其中海外訂單按月減少４％，來自歐元區的新訂單亦減少５﹒６％，其他國家的訂單下降
３％，德國國內訂單則減少０﹒９％。（ｊｆ）
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