【外圍經濟】受俄烏戰爭影響，德國４月製造業訂單按月降２﹒７％

《經濟通通訊社７日專訊》德國經濟部周二公布的最新數據顯示，因俄烏戰爭帶來的壓力，

經調整後的４月製造業訂單按月下降２﹒７％，經濟師預期升０﹒３％，按年則下降６﹒２％。

其中海外訂單按月減少４％，來自歐元區的新訂單亦減少５﹒６％，其他國家的訂單下降

３％，德國國內訂單則減少０﹒９％。（ｊｆ）

