【國際要聞】美副國務卿舍曼訪首爾，警告北韓若核試必堅決回應

《經濟通通訊社７日專訊》北韓可能重啟核試之際，到訪首爾的美國副國務卿舍曼，周二

（７日）與南韓副外長趙賢東會晤，討論應對北韓、深化美韓戰略同盟。舍曼警告，北韓若堅持

核試，將面對美韓堅決及清晰的回應。

與此同時，南韓政府正與日本協商兩國首腦是否共同出席月底舉行的北約峰會，並趁此期間

舉行會談。北約已邀請日本、南韓、澳洲及新西蘭首腦出席峰會。（ｊｆ）

