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即市新聞

07/06/2022 10:07

《窩輪豪情－梁業豪》深入分析恒指牛熊證街貨分布

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
非必需性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為快手（０１０２４）、美團（０３６９０）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選海螺水泥（００９１４）、海螺創業（００５８６）與恒基地產（０００１２）。
　　恒指牛證重貨區現位於２０４００－２０４９９，共有１４隻牛證，涉及９０６張對沖用的
恒指期貨好倉。須注意的，為好倉數量已較上個交易日減少了３５５張；同時間，２０８００－
２０８９９區域共有１３隻牛證，涉及４０３張對沖用的恒指期貨好倉，較上個交易日大幅增加
３１６張。由此可見，職業炒家於部署看好時的態度變得進取，認為恒指的短期支持位已從
２０４９９上移至２０８９９。另一方面，恒指熊證重貨區現位於２２０００－２２０９９，共
有２５隻熊證，涉及６５１張對沖用的恒指期貨淡倉。由此可見，職業炒家認為恒指的短期阻力
位於２２５００。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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