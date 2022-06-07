《窩輪豪情－梁業豪》深入分析恒指牛熊證街貨分布

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票

現為快手（０１０２４）、美團（０３６９０）與理想汽車（０２０１５），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選海螺水泥（００９１４）、海螺創業（００５８６）與恒基地產（０００１２）。

恒指牛證重貨區現位於２０４００－２０４９９，共有１４隻牛證，涉及９０６張對沖用的

恒指期貨好倉。須注意的，為好倉數量已較上個交易日減少了３５５張；同時間，２０８００－

２０８９９區域共有１３隻牛證，涉及４０３張對沖用的恒指期貨好倉，較上個交易日大幅增加

３１６張。由此可見，職業炒家於部署看好時的態度變得進取，認為恒指的短期支持位已從

２０４９９上移至２０８９９。另一方面，恒指熊證重貨區現位於２２０００－２２０９９，共

有２５隻熊證，涉及６５１張對沖用的恒指期貨淡倉。由此可見，職業炒家認為恒指的短期阻力

位於２２５００。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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