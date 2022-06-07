【虛幣世界】加密貨幣情緒改善，其他山寨幣榮辱互見

《經濟通通訊社７日專訊》比特幣波動性目前明顯減弱，其中比特幣在過去２４小時升了

４％，目前企穩於三萬美元關口，而其他山寨幣則榮辱互見，Ｈｅｌｉｕｍ的ＨＮＴ代幣在過去

２４小時內上漲了１３％； Ｓｏｌａｎａ 的ＳＯＬ代幣上漲了５％；Ｔｈｅ Ｇｒａｐｈ

的ＧＲＴ代幣下跌了２％；而以太幣則下跌４％並失守１８００美元關口。

另外，有分析相信，比特幣過去兩周的空頭清算數量較少，這表明大多數賣家沒有投降；相

反，多頭清算更為嚴重，反映出過去幾周價格連續下跌時多頭頭寸的平倉。相信目前加密貨幣看

跌情緒減弱，比特幣恐懼與貪婪指數在過去一個月已經穩定下來，短期內反彈機會較大。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報３０２３９﹒５７元（美元．下同），跌３﹒６１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７５７﹒６２元，跌５﹒４９％；艾達幣報

０﹒５８３０元，跌４﹒２８％；瑞波幣報０﹒３９１２元，跌２﹒８６％。（ｕｌ）



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