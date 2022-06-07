《談國論企－黎偉成》工業巨企首四月減利須控成本

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業於２０２２年１－４月份利潤總額，同比增長明

顯放緩，其中４月份更出現減少之況，乃因營業成本受到能源、資源價格上升之困。環球能源、

糧食能源等大宗商品價格受俄烏之戰影響進一步急漲，加上供應鏈短缺日甚和歐美港口運輸樽頸

等，使中國工業巨企經營和回報難免受壓。惟國家以深入實施創新驅動發展戰略和堅定實施內需

戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，使國民經濟有望保持穩中有進發展勢頭

。



＊能源資源價格飆升使傳統工業經營回報受壓＊



來自中國國家統計局發布最新資料，全國規模以上工業企業（簡稱「企業」．下同）的利潤

總額，於２０２２年１－４月份累計２﹒６５８２萬億元同比增長３﹒５％，相對於１－３月份

的８﹒５％升幅，即４月份賺利有所倒退，乃受困於多個負面因素，特別是（一）營業成本的增

幅，持續高於收入，遂不斷削弱企業的盈利能力，即：企業的營業成本於２０２２前４個月累計

達３５﹒７８萬億元，同比增長１０﹒６％，較實現營業收入４１﹒８５萬億元的９﹒７％升幅

，多增１﹒１個百分點，遂使營業收入利潤率６﹒３５％，比上年之數減少０﹒３８個百分點。

工業企業發生的經營成本增長較快，主要受到工業生產者購進價格持續踞高不下的影響，特

別是以煤炭、石油和天然氣等為主的燃料、動類生產品的購進價格反覆走高，遂推高工業生產者

出廠價格ＰＰＩ，壓抑工業企業的經營回報（二）國家統計局進行評估的４１個主要工業行業中

，於２０２２年１－４月月只有不足一半的１９個行業的利潤，同比有所上升，而有２０個行業

則少賺，虧轉盈和持平者各１，業務業績表現相當參差。

引人注意的，為（Ｉ）多賺的行業，每多是與能源、資源業務有關的企業，特別是（ｉｉ）

煤炭開採和洗選業利潤總額，於２０２２年１－４月份同比飆升１﹒９９倍。（ｉｉ）石油及天

然氣開採業，於２０２２年亦明顯多賺１﹒３８倍。和（ｉｉｉ）有色金屬冶煉和壓延加工業，

亦多賺４０﹒３％；（ｉｖ）化學原料和化學製品業賺利的升幅達到１４﹒８％。

能源、資源等行業之能夠普遍賺取到可觀的利潤回報，理由為產品價格期內均見明顯增長和

處於相對高位所拉動，如：原油價格於過去一年多由相對偏低水平，節節走高到每桶逾１００美

元，便見一斑。

正因為能源價高，對（ＩＩ）若干製造行業的企業造成頗沉重壓力，業績也就難有理想表現

，其中（ｖ）紡織業利潤總額同比增１﹒％；（ｖｉ）汽車製造業少賺３３﹒４％；（ｖｉｉ）

計算機、通信和其他電字設備製造業少賺２﹒９％；（ｖｉｉｉ）和通用設備、專用設備甚至農

副食品加工業等製造業的業績，亦普見每下愈況。

績差，使整體規模以上工業的（三）財政狀況，略見逆轉，如：產成品存貨於２０２２年４

月末達５７﹒９億元，同比增長２０﹒％，產成品存貨周轉天數達１９﹒天，較上年增１﹒３天

。和應收帳款１９﹒２萬億元亦增１２﹒４％。應收帳款平均回收期為５４﹒５天，則增加

１﹒９天。



＊美推俄烏戰事對中國推經貿科技戰皆有壓＊



由此可見，中國的以實業為主的製造業於２０２２年前兩個月的業務業績，每多受困於能源

資源價格急升後踞高不下的壓力，估計此一情況會持續下去和產生日益良深的負面效應，理由為

（１）最新的惡性問題為美國「陰毒王」拜登推手烏克蘭戰事，卻把責任完完全全直推給俄羅斯

，並聯群結隊的對俄進行瘋狂式的毫無差別「制裁」、封鎖、打壓，更力圖破壞俄、烏和談，使

此二國對世界各地出口的大量能源、資源和農產品、糧食受到重大的阻滯，國際原油價格近期暴

漲，農產商品期貨價格亦因供應預期不斷減少而節節走高，對本來已是反覆不穩的世界經濟造成

沉重的打擊。相信中國的規模以上工業企業的經營及回報在未來好數個月難寄厚望，中國經濟亦

添困。

麻煩的，還有（２）美國近年對華不斷推出經貿、科技戰，特別是封鎖高中芯予中國，使各

類中低檔芯片供應鏈受到嚴重短缺之壓，使世界各地的許許多多製造業的生產受到阻滯，產品供

應不足和價格上升，為另一負面因素。

國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》談到結構政策時，強調要著力

暢通國民經濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創新驅動發展戰略和堅定實施

內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國民經濟保持穩中有進發展勢

頭的主要動力。這可在一定程度支持工業企業等各業強化經營、產銷和回報的力量。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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