《中概異動》科技股開市升跌互見，京東高開４％，網易低開近３％

《經濟通通訊社７日專訊》京東集團（０９６１８）現價升４﹒４％，報２４２元，該股成

交約１０６萬股，涉資２﹒５７億元；網易（０９９９９）跌２﹒７３％，報１６０﹒１元；阿

里（０９９８８）無升跌，報９６﹒９５元；騰訊（００７００）升１﹒２％，報３７２元。

據《華爾街日報》報道稱，中國將結束對內地網約車龍頭滴滴出行的網絡安全審查，取消停

止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的ＡＰＰ重回國內應用商店。

滴滴去年６月３０日以１４美元發行價在紐交所上市，以此計算，市值６７０億美元（約

５２２６億港元），上市初期一度升至１８﹒０１美元即市高位，市值高見８７４億美元（約

６８１７億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式被中國監管批評「嚴重違規收集使用個

人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。此後滴滴股價一路下瀉，市值上市初高位

最多蒸發逾九成。

另外，為完成網絡安全審查和整改，滴滴出行上月２３日召開臨時股東大會通過自願除牌方

案。滴滴稱，計劃在６月２日或之後向美國證交會（ＳＥＣ）提交２５號表格，申請從紐約證券

交易所退市，預計表格會在提交後１０日左右生效。



＊隔晚多隻美股中概股報升＊



受此消息刺激，滴滴在美股盤前曾飆高六成，收市仍大漲２４﹒３４％，報２﹒３美元。部

分中概股亦造好，逾１５隻升幅逾一成。科網股方面，愛奇藝（ＩＱ）揚１２﹒５９％；知乎

（ＺＨ）揚１１﹒８６％；京東（ＪＤ）、阿里巴巴（ＢＡＢＡ）升逾６％；拼多多（ＰＤＤ）

、嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）升逾５％；百度（ＢＩＤＵ）就升逾２％。汽車股方面，理想（ＬＩ）

在「蔚小理」當中表現較好，升幅達１０﹒９１％；蔚來（ＮＩＯ）升６﹒０８％；小鵬

（ＸＰＥＶ）升５﹒１７％。

現時，恒生指數報２１５７７，跌７６點或跌０﹒３５％，主板成交３８﹒２３億元。國企

指數報７４６８，跌３１點或跌０﹒４２％。恒生科技指數報４５７９，跌２２點或跌

０﹒４９％。

即月期指新報２１３４８，跌２５０點，低水２２９點。即月國指期貨報７３７９，跌８７

點，低水８９點。即月科指期貨新報４５６８，跌８６點，低水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４２元 升４﹒４％

網易（０９９９９） １６０﹒１元 跌２﹒７３％

阿里（０９９８８） ９６﹒９５元 無升跌

騰訊（００７００） ３７２元 升１﹒２％

美團（０３６９０） １９７﹒６元 跌０﹒２５％

小米（０１８１０） １２﹒１元 跌１﹒９４％

快手（０１０２４） ８５元 升１﹒１９％

微盟（０２０１３） ４﹒７６元 無升跌

知乎（０２３９０） ２６﹒０５元 升２﹒７６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒８元 升０﹒２％

萬國數據（０９６９８） ２８﹒０５元 跌１﹒５８％

百度（０９８８８） １４３﹒９元 跌１﹒６４％

微博（０９８９８） １７８﹒８元 無升跌

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（ｅｒ）

