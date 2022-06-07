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07/06/2022 12:45

《午市前瞻》專家料恒指有望重上兩萬二，光伏股較看好福萊特玻璃

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收報２１６２８，跌２５點或０﹒１２％，主板成
交８１１﹒２１億元。恒生中國企業指數報７５０１，升１點或０﹒０２％。恒生科技指數報
４６２５，升２３點或０﹒５１％。

＊黃偉康：福萊特玻璃可回至３３﹒３元吸納＊

　　美國宣布將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予一年的關稅豁免，惟
本港光伏股今天早段表現只靠穩，並未見很大升幅。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通
通訊社》表示，美國希望透過豁免關稅，刺激東南亞光伏組件的供應，某程度反映美國想減低對
中國的依賴，對一眾光伏股並非好事，對本港光伏股的作用有限。
　　不過，他都提到隨住內地逐步復工復產，中央亦有意加快基建，市場憧憬光伏行業內部需求
提高，推動光伏股在Ａ股造好。當中，他較看好福萊特玻璃（０６８６５），因為公司有在香港
及內地上市，內地訂單有望上升，對港股都有幫助，惟股價由４月尾開始已累積不少升幅，建議
投資者於２５０天線３３﹒３元水平吸納。

＊中央監管風向轉好，助中概股造好＊

　　據《華爾街日報》最新報道稱，中國將結束對內地網約車龍頭滴滴出行的網絡安全審查，取
消停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的ＡＰＰ重回國內應用商店。消
息刺激多隻美股中概股大漲，滴滴收市揚逾兩成。
　　黃偉康表示，由於滴滴出行本身涉及不少敏感資料，中央或擔心公司赴美上市，會將這些資
料外洩，故才出招緊急煞停上市計劃。然而，滴滴出行已召開臨時股東大會，通過自願除牌方案
，減少中央的憂慮，令美股中概股高收。不過，他重申此事只屬個別事件，而本港中概股已率先
於上日（６日）收市尾段上升，今天升幅不多屬正常。
　　黃偉康又指出，內地復工復產消息令市場預期中概股第二、三季的業績可以改善，美國因應
國內通脹問題，有意減低關稅，對中概股亦是好消息。他續指，中央不斷召開會議，商討監管措
施對科網股的經濟影響，反映中央監管風向轉趨溫和，降低市場不穩情緒，令板塊近期走勢好轉
。他預期，港股短期有望重上１００天線２２０００點，能否進一步向上突破就要視乎有沒有利
好消息或實際政策出台。（ｅｒ）

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