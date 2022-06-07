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即市新聞

07/06/2022 15:56

《美元走勢－羅明立》英鎊料仍較大機會下試１﹒２３

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３２﹒９４　１３２﹒９８　１３１﹒９３
　　歐元╱美元　１﹒０６７３　１﹒０７００　１﹒０６７０
　　英鎊╱美元　１﹒２４３５　１﹒２５２４　１﹒２４３４
　　美元╱瑞郎　０﹒９７３１　０﹒９７３３　０﹒９７０３
　　美元╱港元　７﹒８４５８　７﹒８４６１　７﹒８４４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周五（３日）公布好於預期的就業報告，及聯儲局官員鷹派的言論，令
市場對聯儲局７月後可能暫緩加息的預期有所降溫，美匯指數再次逼近１０３關口。烏克蘭和俄
羅斯軍隊近期在北頓涅茨克進行激烈的戰鬥，西方國家亦增加對烏的武器援助，此戰役的勝負或
影響未來戰事的發展。周五（１０日）美國將公布通脹數據，預期會繼續輕微回落，是市場關注
的重點。　
　　就英國首相約翰遜的不信任投票，只有１４８名保守黨議員希望其下台，但還差３２票，令
約翰遜暫時保住其地位，估計短期內不會再受到挑戰。不過，黨內支持率只有５９％，後續施政
將面對困難，恐怕會變成跛腳鴨政府。英鎊在首相避過不信任投票後一度反彈，但經濟衰退的憂
鬱以及首相的支持度的下滑令英鎊很快由升轉跌，周二（７日）更跌至１﹒２４３０，估計仍然
較大機會下試１﹒２３。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２４７０　１﹒２３５０　１﹒２５１０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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