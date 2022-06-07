《美元走勢－羅明立》英鎊料仍較大機會下試１﹒２３

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒９４ １３２﹒９８ １３１﹒９３

歐元╱美元 １﹒０６７３ １﹒０７００ １﹒０６７０

英鎊╱美元 １﹒２４３５ １﹒２５２４ １﹒２４３４

美元╱瑞郎 ０﹒９７３１ ０﹒９７３３ ０﹒９７０３

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４６１ ７﹒８４４４

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《美元走勢》美國上周五（３日）公布好於預期的就業報告，及聯儲局官員鷹派的言論，令

市場對聯儲局７月後可能暫緩加息的預期有所降溫，美匯指數再次逼近１０３關口。烏克蘭和俄

羅斯軍隊近期在北頓涅茨克進行激烈的戰鬥，西方國家亦增加對烏的武器援助，此戰役的勝負或

影響未來戰事的發展。周五（１０日）美國將公布通脹數據，預期會繼續輕微回落，是市場關注

的重點。

就英國首相約翰遜的不信任投票，只有１４８名保守黨議員希望其下台，但還差３２票，令

約翰遜暫時保住其地位，估計短期內不會再受到挑戰。不過，黨內支持率只有５９％，後續施政

將面對困難，恐怕會變成跛腳鴨政府。英鎊在首相避過不信任投票後一度反彈，但經濟衰退的憂

鬱以及首相的支持度的下滑令英鎊很快由升轉跌，周二（７日）更跌至１﹒２４３０，估計仍然

較大機會下試１﹒２３。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２４７０ １﹒２３５０ １﹒２５１０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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