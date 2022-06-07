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07/06/2022 08:30

《報章摘要》優之良品傳結業，銅鑼灣自用舖租出

　　《經濟通通訊社７日專訊》本港報章摘要如下：

《香港經濟日報》
　
優之良品傳結業，銅鑼灣自用舖租出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　擁有近３０年歷史的大型零食連鎖店優之良品，昨晚傳出全線結業。據了解，該品牌旗下自
用舖位，近期相繼放租，其中銅鑼灣分店，更以１３萬元租出。　　　　　　　　　　　　　　
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太地：可持續發展策略已融入血液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　太古地產（０１９７２）早於２０１６年便推出２０３０可持續發展策略，太古地產董事及
高級顧問郝唐惠莉表示：「可持續發展策略已融入太古地產的血內」，滲入起樓、拆樓、物業管
理等多方面，集團會因應社會制度配合ＥＳＧ發展，同時業主亦有責任鼓勵租戶做好ＥＳＧ，推
動社會邁向碳中和。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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美因基因通過聆訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　中國基因檢測平台美因基因亦通過港交所上市聆訊，該公司主要專注於消費級基因檢測及癌
症篩查服務。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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馬斯克批Ｔｗｉｔｔｅｒ對虛假帳戶解釋不足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　Ｔｅｓｌａ（特斯拉）創辦人馬斯克最新就私有化社交平台Ｔｗｉｔｔｅｒ發布披露文件。
馬斯克律師表示，Ｔｗｉｔｔｅｒ於６月１日發信解釋「虛假帳戶佔比不足５％」，但認為Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ所提出的論點只是重申其測試方式，意圖模糊馬斯克明確要求的數據，明言馬斯克不
相信公司的測試方式，令他必須自行分析。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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新加坡內閣改組，黃循財任副總理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　新加坡總理李顯龍宣布內閣改組，已獲他指定為接班人的財長黃循財會出任副總理，並繼續
兼任財長職務，為他將來接班成為下一任總理鋪路。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｌ）

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