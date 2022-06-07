匯豐環球私人銀行料今年底恒指達２５４１０點

《經濟通通訊社７日專訊》匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，港

股的風險回報更具吸引力，因而對港股持偏高比重配置，以反映其理想回報前景。現時市場共識

預期ＭＳＣＩ香港指數２０２２年每股盈利增長為９﹒６％，遠高於ＭＳＣＩ中國指數及恒生指

數盈利持平的預測，由於港股的重磅指數成份股集中在保險、銀行、證券交易所、房地產、房地

產投資信託基金及公用事業等防守性較高的板塊，港股的盈利透明度較佳，對今年底的恒生指數

預測為２５４１０ 點。

匯豐環球私人銀行預計，亞洲市場將保持穩健，有力抵禦滯脹風險及環球巔覆性變化。其預

測亞洲（日本以外）２０２２年ＧＤＰ增長將維持在４﹒９％，在預期中國經濟增長在下半年復

甦的推動下，２０２３年ＧＤＰ增長可望反彈至５﹒３％。其預計亞洲（日本以外）通脹率將保

持溫和，２０２２年及２０２３年分別為３﹒０％及２﹒７％。



＊市場對國通脹及加息預期料逐步緩和＊



匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，該行估計市場對美國通脹及

聯儲局加息的預期將於下半年逐步?和，加上中國的刺激經濟政策、亞洲央行的支持以及東盟地

區加快經濟重啟，有望支持亞洲股市估值重估，該行預料２０２２年下半年亞洲股票及債券的投

資前景向好。

在亞洲股市方面，該行維持看好東盟市場，因為其經濟重啟的進展理想且復甦前景強勁。該

行對新加坡泰國及印尼股票持偏高比重配置。在北亞股市方面，該行對港股持偏高比重，因為其

市場估值十分吸引，加上香港經濟重啟的前景改善。該行對中國股市保持中性觀點，並期待內地

經濟重啟進展得以進一步加快而地緣政治挑戰及盈利不確定性能夠更趨明朗化。



＊料人行再下調存準率７５個基點＊



何偉華指出，中國的刺激經濟政策有利今年下半年經濟復甦前景，認為中央的呼籲將推動地

方當局更積極地在未來幾個月推出更多果斷的經濟增長支持措施。雖然５月的最新經濟數據顯示

，中國經濟衰退可能在４月已出現最壞的情況，但由於疫情發展的不確定性仍高，房地產市場持

續低迷，供應鏈中斷以及嚴厲的防疫措施仍在地方上廣泛實施，因此經濟復甦步伐仍存在不確定

性。

何偉華續指，為應對嚴重的增長壓力，該行預計中國人民銀行將實施進一步的貨幣刺激措施

包括將存款準備金率再下調７５個基點、通過窗口指導提供更具針對性的信貸支持，並增加對科

技創新及淨零排放轉型投資的再貸款額度。面對盈利下調風險，該行保持對中國優質企業的選擇

性部署及偏好，這些公司可望受益於寬鬆政策、新基建投資、科技升級及綠色轉型。（ｂｎ）



