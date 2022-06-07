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07/06/2022 15:48

金管局：五家金融機構成綠色商業銀行聯盟基石成員，應對氣候風險

　　《經濟通通訊社７日專訊》金管局與國際金融公司（ＩＦＣ）聯合公布，五家全球領先的金
融機構成為綠色商業銀行聯盟的基石成員。作為一個全球倡議聯盟會為匯聚綠色金融領域的先驅
，促進新興市場應對氣候和環境風險所急須的金融創新、投資和領先實踐方針。
　　總資產超過７萬億美元的中銀香港、花旗集團、東方匯理銀行、匯豐銀行和渣打銀行成為聯
盟的基石成員。聯盟旨在為新興市場建立一個綠色平台，集合金融機構、研究機構及創新技術提
供者的力量，攜手推動可持續經濟發展所需的基建和商業解決方案的融資活動。
　　金管局表示，在地理區域中，亞洲對氣候融資的需求最大。據估計，未來三十年該地區需要
６６萬億美元的氣候投資。金管局續指，僅靠公共部門無法滿足巨大的融資需求。商業銀行可以
而且確實在促進綠色轉型方面發揮了關鍵作用；它們可以採取明確的戰略和目標，開發綠色金融
產品和服務，支持實體經濟轉型。
　　金管局總裁余偉文表示，金管局致力將香港打造成全球領先的綠色金融中心，提升亞洲區內
商業銀行和其他金融機構的專業能力，將有助開拓綠色金融市場並提高該行業的風險抵禦能力。
五位基石成員與局方抱著相同的願景，一同推動區內可持續和更穩健的發展軌跡，局方很高興能
與他們合作，共同應對氣候和環境風險。（ｂｎ）


　

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