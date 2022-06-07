【虛擬銀行】ｌｉｖｉ料三年內實現收支平衡，靈活貸總貸款額１億

《經濟通通訊社７日專訊》本地虛擬銀行ｌｉｖｉ ｂａｎｋ開業兩周年，行政總裁孫大威

表示，該行將持續拓展創新貸款、中小企和財富管理業務，並推出更多創新性的產品和服務，目

標是在未來的三年內達到收支平衡。他又認為，今年的市場充滿機遇和可能性，將繼續借助該行

人才隊伍和科技能力，進一步提升對客戶需求和市場變化的迅速反應能力，相信本港虛擬銀行業

將在亞洲金融科技行業的發展上逐步邁向領導地位。

孫大威指，未來ｌｉｖｉ將繼續投資於人才隊伍建設和先進科技，同時積極拓展業務線。隨

著客戶增長和業務規模擴大產生規模效應，成本收入效應會逐步顯現，重申股東長期看好且持續

支持ｌｉｖｉ，這將有利於該行早日實現盈收平衡的目標。

ｌｉｖｉ同時公布將招聘約３０名具創新思維的實習生和畢業見習生。孫大威指出，整個香

港市場對金融科技人才的需求持續增長，但目前人才供給仍存在一個很大的缺口，該行在今年暑

期將為３０名實習生和見習生提供一個鍛煉機會，讓他們感受創新文化，對香港培育新一代創新

型人才非常重要。對於大灣區發展，孫大威稱，為灣區來港的客戶提供金融便利的試點是成功的

，期望未來能真正通關，同時考慮將來推出便利香港客戶於內地的金融服務。



＊靈活貸推出至今總貸款額達１億，「先買後付」錄９萬申請＊



產品總監洪滿霜介紹稱，ｌｉｖｉ早前推出創新貸款產品「ｌｉｖｉ靈活貸」，客戶可享受

一般分期款所提供的具競爭力的利率，同時可以在其信貸額度內加借。由四月推出至今，

ｌｉｖｉ靈活貸收到超過７０００份申請，貸款總額逾１億元。

此外，該行在去年推出「ｌｉｖｉ ＰａｙＬａｔｅｒ」，成為全港首間提供「先買後付」

服務的銀行。截至目前為止，ｌｉｖｉ ＰａｙＬａｔｅｒ已收到超過９萬份申請，貸款總額超

過１﹒４億元。（ａｃ）

