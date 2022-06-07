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即市新聞

07/06/2022 17:23

【夜期時段】即月期指最新報２１３５７點，跌９點，低水１７５點

　　《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１３３９點，跌２７點，低水
１９３點，最新報２１３５７點，跌９點，低水１７５點，合約成交２７５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７３７５點，跌６點，低水９３點，最新報７３８２點，升
１點，低水８６點，合約成交１９６張。

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