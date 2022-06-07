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07/06/2022 19:19

《再戰明天》歐元區公布首季ＧＤＰ，美國公布批發庫存

　　《經濟通通訊社７日專訊》歐元區公布首季ＧＤＰ，及美國公布批發庫存，料為周三（８日
）市場焦點。

＊美國財長眾院作證，德國公布工業生產＊

　　各國重要經濟活動方面，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）部長級理事會會議舉行；俄羅斯
外長拉夫羅夫訪問土耳其；中國國務委員兼國防部長魏鳳和將出席第１９屆英國國際戰略研究所
（ＩＩＳＳ）主辦的香格里拉對話，並應邀訪問新加坡。本港時間周三晚１０：００ｐｍ，美國
財政部長葉倫在美國眾議院籌款委員會作證，討論總統拜登的２０２３財年預算。
　　數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布第一季國內生產總值，季率料由１﹒１％
逆轉至下滑０﹒３％；４月國際收支經常帳餘額料由２５４９３億日圓降至５１３２億日圓。本
港時間２：００ｐｍ，德國公布４月工業生產，年率跌幅料由３﹒５％收窄至２﹒４％，月率料
由下滑３﹒９％改善至升１﹒２％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值，
季率升幅料維持於０﹒３％，年率升幅料由４﹒６％擴大至５﹒１％。本港時間１０：００ｐｍ
，美國公布４月批發庫存，月率升幅料由２﹒３％收窄至２﹒１％；４月批發貿易。（ｗａ）

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