【新冠肺炎】林鄭：入境限制或社交距離措施維持現狀至６月３０日

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥行會前表示，本港今周疫情出現變化，見到第

五波疫情大幅下降至每日停留在２００－３００宗，但６月後上升至每日４００－５００宗，昨

日超５００宗，認為情況需要關注。

不過，她強調，沒有新一波的疫情，不同的指標都正在上升，當局會密切監察。現時本港的

接種率高，加上現時因新冠肺炎住院的人數比上周下跌，僅３６７人，情況危殆或嚴重患者只有

１８人，深切治療部患者僅６人。

林鄭表示，由於現時仍未得知疫情如何發展，由今日至６月３０日不論是入境限制或社交距

離措施都會維持現狀，沒看到現在要收緊或進一步放寬，日後社距措施將由新政府上任後處理。



＊快測陰性個案須全部覆核＊



林鄭又宣布，每一個快測陽性檢測個案都會進行百分百覆核，即會經核酸覆核才被視為確診

，由化驗所上門做核酸檢測。她解釋若覆核陰性個案佔２至３成，即涉及約百多宗個案，或會影

響社會如何看待疫情，這個情況並不理想。她又指，疫苗通行證將繼續執行，現時有６０％人已

打三針，又表示會考慮加強高危群組的病毒檢測。今日傍晚將與專家會面。



＊第三階段措施不會在６月底實施＊



被問到近日爆發酒吧及學校群組，當局有否需要收緊部分處所的營業規定，林鄭表示，今日

的疫情未到要收緊的地步，疫情已持續兩年，強調每次作出有關決定都要考慮經濟、衞生及市民

的接受程度，相信市民都認同可以有這個「復常之路」，但第三階段措施不會在６月底實施，強

調不想再次令學生無法上學。（ｈｙ）

