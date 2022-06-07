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07/06/2022 16:38

【新冠肺炎】本港新增４８９宗確診，今起未經核酸檢測不列入確診

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在新冠疫情記者會上表
示，由於過去數日有快測呈陽性的覆核個案中，陰性比例超出一個可接受的假陽性比率，當公布
確診數字後，數日發現有一定數目的人士是假陽性，要將這些數字剔除，她形容做法不理想，決
定由今日起，更改報告方法。即日起只公布經核酸檢測覆核的個案，以剔除假陽性的快速檢測個
案。
　
＊新增５３宗輸入個案＊

　　張竹君指，本港新增４８９宗確診個案，包括２３１宗核酸檢測陽性，快測呈報陽性並於昨
日經核酸檢測陽性２５８宗，當中５３宗屬輸入案例，３２宗在機場發現，包括２１宗６月６日
抵港，涉９航班，１１宗６月５日抵港，涉６航班，另有１７宗於檢疫酒店發現，其中３宗個案
第１０、１１日樣本懷疑復陽，ＣＴ值３３至３７，１宗個案曾於５月３日在外地確診，另外２
宗來自新加坡、英國，無病歷，懷疑復陽。
　　確診個案中，５１宗經醫管局確診，２３宗經公共衞生化驗所確診，１５７宗經私營化驗所
確診。第五波累計１２０﹒３萬宗確診。
　
＊多４宗疑染ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊

　　張竹君指，新增１位院舍員工確診，１０個緊密接觸者，送去檢疫，該院舍最後個案於４月
２９日，相信員工在社區感染。
　　張竹君指，新增４宗懷疑ＯｍｉｃｒｏｎＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，其中兩宗個案為早前確
診患者的家人，另有兩名居粉嶺的患者屬源頭不明。

＊增３名患者離世＊

　　醫管局公布，昨日再多３名患者離死，包括１男２女，由８１至９３歲，當中２人無打針，
分別有糖尿病、末期肺癌及腎衰竭等長期病患，其一名９０歲女死者住在院舍，昨日凌晨被發現
不省人士，送院後不治。（ｈｙ）

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