【新冠肺炎】學校錄７２宗確診，蘇浙公學國際部有班別７人染疫

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校今日錄７２
宗陽性個案，涉及５６名學生及１６名職員，分別來自６２間學校。
張竹君指，九龍塘方方樂趣英文小學新增１宗個案；蘇浙公學國際部小五Ｒ班有２名教職員
及５名學生陸續感染，衞生署建議以上班別停課至下星期。（ｈｙ）
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