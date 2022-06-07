【香港政情】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長，林鄭得３６分

《經濟通通訊社７日專訊》香港民意研究所今日公布，特首和各局長最新民望數字。調查發

現，在１２名現任問責局長中，鄧炳強的支持度最高，最新有４４％受訪者表示支持，有３４％

人表示反對，支持率淨值為１０個百分點，較上次調查急升１１個百分點，其支持度首度冠絕其

他局長。至於即將卸任的特首林鄭月娥，最新評分為３６分，較上月初上升１﹒４分；最新支持

率為１７％，反對率為７７％，支持率淨值為負６０個百分點，同樣上升４個百分點。

另有４名局長的民望淨值，同樣錄得正數，依次分別是環境局局長黃錦星（７個百分點）、

商務及經濟發展局局長邱騰華（６個百分點）、財經事務及庫務局局長許正宇（５個百分點），

以及政制及內地事務局局長曾國衞（１個百分點）。

上次調查排名最低的食物及衞生局局長陳肇始，支持率淨值由原來的負４２個百分點，升至

最新的負１９個百分點，大幅回升２３個百分點，在１２名局長中排第１１。至於教育局局長楊

潤雄，最新支持率淨值雖然上升５個百分點，但仍以負２４個百分點，成為支持度最低的局長。



＊歷任特首林鄭平均分最低＊



民研同時公布，林鄭月娥任內平均分３９﹒１分，是４任特首當中最低。歷任特首中，首任

特首董建華平均為５１﹒９分，第二任特首曾蔭權為５８﹒１分，而上任特首梁振英為４３﹒６

分。

香港民研在上月３１日至本月５日期間，成功透過隨機抽樣方式，電話訪問１０００名１８

歲或以上香港居民。（ｈｙ）

