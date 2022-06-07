  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2022 17:42

【香港政情】香港民研：鄧炳強最新支持度冠絕局長，林鄭得３６分

　　《經濟通通訊社７日專訊》香港民意研究所今日公布，特首和各局長最新民望數字。調查發
現，在１２名現任問責局長中，鄧炳強的支持度最高，最新有４４％受訪者表示支持，有３４％
人表示反對，支持率淨值為１０個百分點，較上次調查急升１１個百分點，其支持度首度冠絕其
他局長。至於即將卸任的特首林鄭月娥，最新評分為３６分，較上月初上升１﹒４分；最新支持
率為１７％，反對率為７７％，支持率淨值為負６０個百分點，同樣上升４個百分點。
　　另有４名局長的民望淨值，同樣錄得正數，依次分別是環境局局長黃錦星（７個百分點）、
商務及經濟發展局局長邱騰華（６個百分點）、財經事務及庫務局局長許正宇（５個百分點），
以及政制及內地事務局局長曾國衞（１個百分點）。
　　上次調查排名最低的食物及衞生局局長陳肇始，支持率淨值由原來的負４２個百分點，升至
最新的負１９個百分點，大幅回升２３個百分點，在１２名局長中排第１１。至於教育局局長楊
潤雄，最新支持率淨值雖然上升５個百分點，但仍以負２４個百分點，成為支持度最低的局長。
　
＊歷任特首林鄭平均分最低＊
　
　　民研同時公布，林鄭月娥任內平均分３９﹒１分，是４任特首當中最低。歷任特首中，首任
特首董建華平均為５１﹒９分，第二任特首曾蔭權為５８﹒１分，而上任特首梁振英為４３﹒６
分。
　　香港民研在上月３１日至本月５日期間，成功透過隨機抽樣方式，電話訪問１０００名１８
歲或以上香港居民。（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事07/06/2022
《神州經脈》外儲結束四連跌　滬指悶升三連揚　成交續破萬億
人氣文章財經熱話07/06/2022
因鎳交易事件遭索賠　無阻港交所逆市造好
人氣文章財經熱話07/06/2022
【航運股啟航】中遠海控曾飆近半成　林嘉麒：兩大原因續看好航運股！
人氣文章專訪07/06/2022
【專訪】陶冬：四指標看美國經濟會否陷衰退（有片）
人氣文章財經熱話07/06/2022
傳滴滴獲放生監管疑鬆綁　科技股雨過天青？
人氣文章FOCUS07/06/2022
【FOCUS】蘋果WWDC大殺四方 　惟終極驚喜仍未現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金