【企業盈警】信佳國際（９１２）料年度純利按年跌２５％至３５％

《經濟通通訊社７日專訊》信佳國際（００９１２）預期，截至今年３月底止年度，純利按

年跌２５％至３５％，去年同期錄得純利７９３０萬元。純利減少主要由於收益總額減少約

１２％，而此乃主要由於集團兩個主力生產基地東莞及越南疫情防控升級，集團的生產經營、員

工復工和招聘、原材料供應以及物流等方面均受到影響，對集團的盈利能力也造成了一定的影響

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