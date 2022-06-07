《真知灼見－溫灼培》油價反覆走強非無因，後向看委內瑞拉

《真知灼見》先看一則美債市場消息。美國１０年債息昨晚（６日）衝上３厘之上。支持美

債息升因素主要有兩。首先，市場估計於本周五（１０日）美國公布的５月年通脹率（ＣＰＩ）

有機會與４月的８﹒３％維持不變，顯示美國的通脹情況高企不下。其次，本周美國財政部將有

一批總值９６０億美元債券推出拍賣。債券供應多了，價格自然跌，債息便升。而今早（７日）

於亞洲市場所見，美國１０年債息依然高企３﹒０４１７％。



＊增產加大油價一度受壓＊



回看油價，過去一周，油價變動非常大。首先於上周四（２日）油組（ＯＰＣＥ＋）大會上

，油組決定從７月開始，將會每日增產６４﹒８萬桶石油，較先前預定從７月起每日只增產

４３﹒２萬桶要多。油組解釋，有關行動是為彌補俄羅斯因被西方制裁而失去的產量。而有關行

動曾一度使上周四紐約期油價格跌至靠近１１１美元水平。

但到本周一另一消息卻又把油價完全扭轉過來，並把紐約期油價格一度抽上靠近１２１美元

水平。事緣有消息指，沙特阿拉伯把銷售往亞洲的原油價格提升。市場對有關消息的解讀是，油

組雖作增產，但市場的供應依然緊張，所以沙特才有能力提價。不過對於油價後向依然有著不少

變數大家必須加以關注。其中最重要的變數是委內瑞拉。



＊美國可能有限度容許委內瑞拉石油出口＊



過去周末《路透社》引述消息指，拜登政府為幫助歐洲減少對俄羅斯石油的依賴，可能快於

下個月便容許意大利及西班牙的油商購買委內瑞拉石油。一點必須理解，到現在美國一直是在制

裁委內瑞拉，所以歐洲是不能購買當地石油。但消息指這可能快將出現改變。不過上述消息對紓

緩歐洲石油的緊張情況或會有幫助，但難完全解決問題。因為現階段的消息指，美國可能只允許

少數量的委內瑞拉石油出口。但當然，最終情況如何還有待觀察。為壓抑全球油價，助降低美國

通脹，美國最終會否容許更大量委內瑞拉石油出口這仍是未知數。技術上，９５美元可視為對紐

約期油價格的龐大支持及分水嶺。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

