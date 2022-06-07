《嬈望大中華－彭藹嬈》上海解封後的中國經濟

《嬈望大中華》我們將２０２２年的中國ＧＤＰ預測維持在３﹒６％，即使政府將大力增加

財政刺激。主要原因是封城的機會仍然很大。我們不能排除未來有其他城市封城，或是在深圳、

上海再次封鎖。

到目前為止，政府已經提供了大量的刺激措施，約占ＧＤＰ ４％。然而，我們仍然預計

２２年第二季度的同比增長率為－１％。主要的經濟問題不僅僅是封城而導致的零售業下滑。在

封城放鬆後，部分零售業應該復蘇起來。我們更關注就業問題。中小型企業雇傭的人數在封城時

減少了。我們預計這些中小企業會將工人的數量控制在最低水準，盡可能地減少另一次封鎖或收

緊社會交往措施的潛在影響。在封城之前，中小企業貢獻了城鎮一半以上的就業機會。由於這個

以前龐大的勞動力供應庫現在提供較少的工作機會，那些失業的人將發現很難找到工作。沒有穩

定的工作，這些人在消費能力會繼續下降，導致惡性循環。



＊５月製造業復蘇快於服務業＊



如果有閉環操作安排，即如果員工有必要留在工廠區域，則允許工廠運營。這導致製造業活

動的萎縮程度比服務業要小。官方製造業ＰＭＩ為４９﹒６，服務業ＰＭＩ為４７﹒８，而財新

製造業ＰＭＩ為４８﹒１，服務業為４１﹒１。官方ＰＭＩ的調查樣本與財新的調查樣本相比，

規模更大。

製造業活動的復蘇和服務業之間的分歧也反映在就業方面。官方和財新服務業ＰＭＩ都繼續

顯示，就業指數的下降趨勢尚未停止，而製造業的就業在５月份收縮較小。我們預計６月份官方

和財新的ＰＭＩ都將恢復到５０以上，即製造業和服務業活動的擴張。這是因為我們預計，像上

海所經歷的那種長期封鎖的可能性應該不大。

不過，我們主要擔心的是，未來的封鎖雖然更短、更靈活，但仍會繼續損害經濟活動。上海

已經警告說，在６月１日上海解封後幾天，新冠確診再次出現。雖然我們認為，６月內上海再次

封城的機會應該不大，但我們不能排除其他城市可能有封城出現。我們目前２０２２年３﹒６％

的ＧＤＰ預測已經考慮到了這種可能的情況。



＊政府目標是第二季度正增長＊



隨著李克強總理敦促地方政府官員在第二季度實現正增長，這意味著更多的刺激措施即將到

來。我們認為，在４月和５月的活動急劇收縮之後，剩下只有一個月的時間，第二季度要實現正

增長是很困難的。即使額外的刺激措施不能推動ＧＤＰ在第二季度實現正增長，它仍然可以支持

今年下半年的增長。讓ＧＤＰ增長超過４％的機會在很大程度上取決於刺激措施的規模和性質。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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