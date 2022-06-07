【聚焦人幣】人幣中間價續升４２點子，報６﹒６６４９至一周高

《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６４９，較
上個交易日升４２點子，實現兩連漲，創５月３１日以來一周最高，上個交易日報６﹒６６９１
。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒６６４９ －４２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１２２８ －３３３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０４１６ －５９０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８４９６ －４﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３４１０ ＋３５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８６０ －２５１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１９１ －２４４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３６９ －１５１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８５８５ －７４９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２９５３ －８０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８８ ＋１５﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２０８９ －２４６０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１９４ －８４﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒３２００ ＋９２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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