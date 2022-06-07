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即市新聞

07/06/2022 09:21

【聚焦人幣】人幣中間價續升４２點子，報６﹒６６４９至一周高

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６４９，較
上個交易日升４２點子，實現兩連漲，創５月３１日以來一周最高，上個交易日報６﹒６６９１

　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６６４９　　　－４２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１２２８　　－３３３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０４１６　　－５９０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４９６　　　　－４﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３４１０　　　＋３５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８６０　　－２５１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１９１　　－２４４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３６９　　－１５１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８５８５　　－７４９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９５３　　　－８０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８８　　　＋１５﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒２０８９　－２４６０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３１９４　　　－８４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒３２００　　　＋９２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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