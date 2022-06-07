《鍾之日記》魚缸遇陰天，科網仍樂觀

《鍾之日記》６月７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



外媒指中國將結束對滴滴出行的網絡安全審查，滴滴帶領中概股隔晚造好。滬深股市今早開

市未明朗，半導體、汽車板塊領跌拖累大市早段向下，但盤中隨著白酒、醫藥及金融股拉漲，滬

綜指半日由跌轉升，不過午後市況又再轉差。總結全日好淡勢力爭持，滬綜指全日收升

０﹒１７％三連升，報３２４１﹒７６點，深成指軟０﹒０２％，創業板指無升跌。

兩市全日成交１０３９０億元人民幣，是連續第二日成交超過萬億元關，但按日減少了

６﹒６％。外資通過滬股通、深股通流入４６﹒０７億元人民幣，為連續七日淨流入。



＊環球緊縮港股疲軟，中資大行稱柳暗花明＊



美國大碼加息在即，十年期債息升穿三厘，加上澳洲央行加息幅度高過預期，環球緊縮令港

股未能延續上日升勢，低開７６點報２１５７７，早段曾回升逾８０點，高見２１７４４，惟半

日仍低收２５點報２１６２８。午市初段走勢依然疲弱，最低跌至２１３９４，尾段維持窄幅上

落。恒指收報２１５３１，跌１２２點或跌０﹒５６％，主板成交１４００﹒８０億元。

建銀國際發表投資展望報告，以「柳暗花明」為題，預計港股在２０２２年下半年大致震盪

向上，恒指波動區間介於２００００至２５０００點。報告提及，８月底美國Ｊａｃｋｓｏｎ

Ｈｏｌｅ峰會及９月聯儲局議息將是重要的政策風向觀察窗口。



＊憧憬監管日子結束，科技股再揚＊



摩根大通在研究報告中表示，過去一年跌跌不休的中國股票或終於迎來轉機。報告指出，隨

著中國疫情封控開始逐步解除，保經濟增長措施持續出台，以及有關中國即將結束滴滴出行調查

的報道表明監管風險正在緩解，中國股票或已迎來轉捩點。

納斯達克中國金龍指數於周一（６日）飆升，將過去一年的跌幅縮窄至５０％左右。

香港市場的重磅科技股延續樂觀情緒，普遍跟升，京東集團（０９６１８）漲逾３％，阿里

（０９９８８）升１﹒９％，快手（０１０２４）升１﹒２％，美團（０３６９０）升０﹒５％

，惟騰訊（００７００）無升跌。

嗶哩嗶哩（０９６２６）微跌０﹒３％，報１９７﹒８元。據《財新》日前引述員工報道，

嗶哩嗶哩自５月中起開啟裁員，主要集中在遊戲、直播和商業化業務，按離職人數估算，被「優

化」的裁員比例約為２０％。嗶哩嗶哩曾在５月回應裁員傳聞指消息不實，目前未就報道內容作

出回應。值得留意的是，報道提到今次嗶哩嗶哩裁員並非採取常見的末位淘汰制，而是專門挑選

入職約一年的跳槽員工，有員工即使業績達標仍難逃被裁命運。受訪員工認為公司今次裁員是為

控制成本，因跳槽員工和其他員工相比存在「薪資溢價」。



＊東南亞光伏獲美扶持，太陽能股心事重重＊



能源價格高企讓美國再望向可再生能源。白宮周一（６日）正式宣布將對從柬埔寨、馬來西

亞、泰國和越南採購的太陽能組件給予２４個月的關稅豁免，此外美國有望在２０２４年之前將

其太陽能發電能力提高兩倍，分析指將有利於釋放裝機增長潛能。

此前已經有外電表示，美國總統拜登將採取行政手段，尋求彌補太陽能電池板的供應缺口，

以啟動處於停滯狀態的美國太陽能項目，還將引用《國防生產法》，以貸款和撥款支持的方式，

促進美國未來的太陽能電池板以及其他清潔能源技術的製造。

不過，此次光伏關稅豁免名單，不包括中國出口的相關產品。在北京，外交部發言人趙立堅

沒有正面回應消息，僅表示中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應鏈、產業鏈

的錯誤做法，為中美清潔能源和氣候變化合作創造有利的條件。

光伏股今日個別發展。將於今天收市後除淨的信義玻璃（００８６８）繼續下跌，收市跌

０﹒７６％，報１８﹒２元；信義光能（００９６８）微跌０﹒８％；福萊特玻璃

（０６８６５）升１％；新特能源（０１７９９）連續第七個交易日報升，盤中高見２１﹒５５

元，收市升２﹒４％，報２１元。



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