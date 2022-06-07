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07/06/2022 10:05

【俄烏開戰】中國聯合國代表呼籲停火止戰，避免婦女兒童受創傷

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國常駐聯合國副代表戴兵６日在聯合國安理會審議烏克蘭衝突
背景下性暴力和人口販運問題時指出，只有停火止戰、恢復和平才能從根本上避免衝突對婦女兒
童造成的創傷。
　　戴兵強調，一味輸送武器、制裁施壓解決不了問題，只會讓衝突長期化、擴大化。烏克蘭和
廣大發展中國家的老百姓，沒有理由為地緣政治和集團對抗埋單。（ｃｔ）

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