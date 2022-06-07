【新冠肺炎】全國新增本土陽性個案反彈至１２４宗，內蒙古佔逾半

《經濟通通訊社７日專訊》內地新冠本土陽性感染個案宗數反彈至三位數，昨日全國共錄本

土確診加無症狀感染１２４例。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例５７例。其中，境外輸

入病例１８例；本土病例３９例（內蒙古２０例，遼寧１３例，上海３例，四川３例），含１４

例由無症狀感染者轉為確診病例（遼寧１３例，四川１例）。

新增無症狀感染者１５２例，其中境外輸入６７例，本土８５例（內蒙古４９例，遼寧１９

例，上海７例，吉林４例，北京２例，四川２例，浙江１例，福建１例）。

上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者７例，其中７例無症狀感染者在隔

離管控中發現，３例為社會面新增病例。針對新出現的３例社會面感染者，上海將靜安區、徐匯

區的三個地址列為中風險地區，目前上海共有１７個中風險地區。上海市新冠肺炎疫情防控工作

領導小組召開會議指，努力做到疫情防控和經濟社會發展兩手抓、兩手硬、兩手贏。要擴大重點

人群監測覆蓋面，從嚴從細從實抓好社區管控。

北京昨日無新增確診，新增２例無症狀。北京環球度假區將於６月１５日恢復開放，入園需

７２小時內核酸陰性證明。（ｗｌ）

