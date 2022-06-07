《廣匯論勢－鄭廣復》澳央行意外大幅加息，澳元反覆仍傾向升值

《廣匯論勢》市場關注點仍然是聯儲局的加息步伐，根據目前ＣＭＥ的Ｆｅｄｗａｔｃｈ

Ｔｏｏｌ的預測，聯邦基金利率在今年底將會升至３厘，至於是否會更高，則有待聯儲局在未來

的經濟預測中透露。另一方面，其他央行的動態亦受到關注。澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）今天亦送

上驚喜，議息後宣布大幅加息半厘，將指標利率上調到０﹒８５厘。澳洲第二季通脹率達到

５﹒１％，超出設定目標範圍２至３％上限，即使加息後，指標利率仍然遠低於通脹水平，

ＲＢＡ在會後聲明中表示，未來數月將會採取進一步行動以令貨幣政策正常化，同時承諾會採取

所有必要措施令通脹返回目標範圍。



＊失業率近５０年低推升通脹＊



ＲＢＡ大幅加息半厘並非無因，除通脹超標外，失業率跌到３﹒９％的接近５０年低位，在

勞動力短缺下，企業為爭取員工而需要提高薪酬，對通脹產生第二波上升壓力，而且新西蘭儲備

銀行早已開始加息，目前指標利率達到２厘，而加拿大央行過去兩次加息，幅度皆為半厘，澳洲

已經大大落後，現在急起直追亦不應感到意外。

意外的大幅加息令澳元匯價反應劇烈，兌美元由由０﹒７１８６急升至０﹒７２４２，但其

後迅速回落，甚至跌至０﹒７１６７，低於議息結果公布前的水平，及後才逐步收復失地，匯價

在歐洲開市初段在０﹒７２００附近上落。技術上，只要澳元兌美元維持在０﹒７１４０以上收

市，５月１２日以來的上升形態並無破壞，短期可望進一步挑戰０﹒７３４５，而０﹒７５５５

仍然是中長期上升阻力。



＊歐元反彈浪料止於１﹒１１＊



歐洲央行（ＥＣＢ）則於本周四公布議息結果，預料維持現行三大指標利率不變，但市場估

計ＥＣＢ將會暗示在７月份的加息。美國銀行更估計，ＥＣＢ將於７及９月各加息０﹒５厘，並

在１０及１２月各加息０﹒２５厘，相信這是目前市場上最「鷹」的預測。早前美銀的預測是今

年將有四次０﹒２５厘加幅，明年則有兩次。據此，目前為負０﹒５厘的存款利率到今年底將升

至正１厘。不過，有經濟師預期ＥＣＢ將於２０２３年停止加息。不論如何，幾季已肯定ＥＣＢ

將於本周四宣布結束大規模資產購買計劃，未來的貨幣政策立場將會逐步收緊。

歐元與美元的息差若不致於快速或持續擴大，加上擺脫負利率，對歐元應有較強支持，下試

１算的機會降低，但歐元兌美元自５月１３日由最低１﹒０４２１，持續反彈至５月３０日最高

１﹒０７８８後受制於１﹒０８，挑戰３月７日的低位１﹒０８０５失敗後再度下跌，短期以

１﹒０６為重要好淡分界，失守則料再試１﹒０４，否則，短期料於１﹒０６至１﹒０８整固，

其後向上突破並挑戰１﹒１１，完成４浪反彈調整後再展５浪跌勢，屆時則有機會下試１算。



＊約翰遜「派對門」變逃生門＊



英國首相約翰遜因「派對門」事件而遭保守黨議員逼宮，惟昨天向保守黨１９２２委員會提

交的不信任動議，結果為２１１票為信任票，只有１４８票為不信任票，由於未超過所需的

１８０票門檻，不信任動議遭到否決，約翰遜避過了下台危機。再進行不信任投票則需要在一年

後。

筆者認為，現時國際形勢複雜多變，英國即使已脫離歐盟，但雙方仍在進行貿易談判，而俄

烏戰事亦令英國捲入其中，不論約翰遜是否屬於「戰時首相」，現在撤換領袖，誰有信心比約翰

遜做得更好，相反，若因一個「派對門」事件就要換首相，那馬克龍被普京擺了一道，是否亦要

下台；拜登是間接導致俄羅斯向烏克蘭開戰的，是否亦要辭任總統？

現時無需接種疫苗、無需檢測、無需隔離就可進入英國，亦即英國已回復正常的對外交通往

來，「派對門」已成過去，但若保守黨在此時要撤換首相，新領袖需要應對的是目前存在各方面

的不確定性，若然處理不當，同樣可以導致保守黨在約兩年半後的大選失去領導地位。



＊鎊匯處橫行區底值博率高＊



英鎊匯價反應不大，兌美元維持在１﹒２５水平窄幅整固，技術上似乎在２０日ＳＭＡ

（１﹒２４７６）以上找到支持，但短線在約１﹒２６６５則面臨阻力。從月線圖觀察，匯價僅

在２０１６年底，英國公投意外脫歐，以及２０２０年３月受ＣＯＶＩＤ－１９疫情爆發影響而

曾失守１﹒２０，但其後亦可迅速重返１﹒２０以上，加上９ＲＳＩ現處３０水平，亦是

２０１７年以來的所見的偏低水平（２０１９年７月曾見２８）。

英鎊兌美元既未因為上述兩大事件已長期失守１﹒２０，１﹒２５水平應視為中長線吸納水

平，且匯價在２０１８及２０２１年皆曾升至１﹒４０以上，單是匯率的潛在升幅亦達到１２％

（由１﹒２５升至１﹒４０），由於匯價未曾在月線圖收低過１﹒２０，投資者可以此為風險控

制準則，過去兩次由低位反彈的幅度分別為２７００及２８００多點，而月線圖９ＲＳＩ分別達

到６８及７０，假設今次由５月份低位１﹒２１５５反彈２７００點，匯價升至１﹒４８５５才

有沽壓。



＊通脹遠未達標圓匯貶向１４５＊



日本央行（ＢＯＪ）行長黑田東彥今早發言，他表示，ＢＯＪ在制定貨幣政策時需要考慮的

是扣除食品及能源後的通脹率。日本４月份扣除食品及能源後的核心通脹率只有０﹒１％，遠未

達到２％的目標，整體通脹率亦不過２﹒４２％，其他央行面對如此通脹率亦不可能加息以壓之

，由此可見，ＢＯＪ的寬鬆貨幣政策必然持續下去，而日圓貶值確實有助其較容易達到通脹目標

。然而，以日本的國內情勢，即使達到通脹目標亦會一閃即逝，故相信日圓已經進入漫長跌浪，

美元兌日圓衝破了前高１３０，後市將挑戰１３５、１４０及１４５。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

