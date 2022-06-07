【內房困局】大悅城擬發５０億公募債獲監管反饋，４０億用於還債

《經濟通通訊社７日專訊》中糧集團旗下內房大悅城（深：００００３１）擬發行５０億元

（人民幣．下同）的公募債券，其中４０億元用於提前償還到期債務，涉及債權人包括光大銀行

、工商銀行、太平洋資管和中信信託，另外１０億元用於補充流動資金。據深交所固定收益信息

平台顯示，該筆公募債狀態為「已反饋」，即中證監受理後，已經把審查存在的問題反饋給大悅

城。

大悅城現價升１﹒３％，報３﹒８６元。（ｅｙ）

