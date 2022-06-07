【數據前瞻】機構料內地５月美元計進出口增速回升，貿易順差擴大

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關將於本周四（９日）公布５月進出口貿易數據。據《路

透》綜合近３０家機構預估中值顯示，隨著國內復工復產的推進，疫情對物流、生產等方面帶來

的影響逐漸減輕，內地５月出口同比增速料回升至８％（４月出口同比增３﹒９％），進口同比

增速亦溫和升至２％（４月進口同比持平）；貿易順差料擴大至５８０億美元（４月貿易順差

５１１﹒２億美元）。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤援引數據稱，５月前２０天，內地八大主要港口外貿集裝箱吞吐

量同比增長４％，而沿海港口外貿集裝箱吞吐量同比跌幅從３％收窄至１％。招商證券宏觀團隊

報告亦指，５月長三角地區生產物流呈現改善趨勢，但形勢仍然較為嚴峻，預計供應端仍然是影

響５月出口的主因。不過，外需先驗指標顯示５月外需無明顯下滑，全球供應鏈保持順暢。

華創證券首席宏觀分析師張瑜進一步指出，去年５月，中國出口兩年平均增速為１１％，明

顯低於４月的１６﹒７％。基數影響下，內地５月出口可能暫時重回兩位數，預計５月出口同比

增１０％。進口方面，她認為，中國進口需求較４月有所改善，不過幅度或較小，料同比增４％

。

全域靜態管理兩個月的上海，６月１日起全面恢復全市正常生產生活秩序。上海海關稱，５

月以來隨著該市疫情防控形勢好轉，外貿進出口數據也在逐步回升，５月上半月，外高橋港區海

運貨物吞吐量超４６萬標準箱，復甦勢頭明顯。（ｗｌ）

