【大國博弈】美國未豁免華太陽能組件關稅，中國籲停止擾亂供應鏈

《經濟通通訊社７日專訊》白宮周一正式宣布將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南採購的
太陽能組件給予２４個月的關稅豁免，豁免國家不包括中國出口的相關產品。在北京，外交部發
言人趙立堅沒有正面回應消息，僅表示中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應
鏈、產業鏈的錯誤做法，為中美清潔能源和氣候變化合作創造有利的條件。（ｗｌ）
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