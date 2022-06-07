【ＦＯＣＵＳ】蘋果ＷＷＤＣ大殺四方，惟終極驚喜仍未現

【ＦＯＣＵＳ】庫克（Ｔｉｍ Ｃｏｏｋ）大殺四方？蘋果公司一年一度全球開發者大會

（ＷＷＤＣ），周一（６日）由最新版ｉＰｈｏｎｅ操作系統ｉＯＳ １６揭幕；但庫克的野心

顯然不止於此－－第二代５納米技術Ｍ２芯片，劍指Ｉｎｔｅｌ；美國市場Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ

「先買後付」功能，劍指Ａｆｆｉｒｍ、Ｋｌａｒｎａ、ＣｌｅａｒＰａｙ；跟

多家頂尖車企合作更新Ｃａｒｐｌａｙ儀表系統，劍指谷歌旗下Ａｎｄｒｏｉｄ

Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ；未正式亮相卻引

無數遐想的ＭＲ頭戴裝置，劍指Ｍｅｔａ。



＊ｉＯＳ１６、Ｍ２芯片齊炫目＊



ｉＰｈｏｎｅ１４猶抱琵琶半遮面，ｉＯＳ１６先吸眼球。儘管一眾ｉＰｈｏｎｅ７機主捶

胸頓足（不支持更新）

，但仍絲毫未掩個性化鎖定畫面、回收已傳送的訊息、辨認影片中的文字、不同濾鏡編輯相片

、「專注模式」過濾郵件訊息、私隱工具「Ｓａｆｅｔｙ Ｃｈｅｃｋ」……ｉＯＳ１６全新功

能的炫目光芒。

軟件雄心壯志凌雲，硬件亦不惶多讓。自２０２０年６月開發者大會宣布，用兩年時間與合

作１５

年的Ｉｎｔｅｌ分道揚鑣，到同年１１月發布首款自家製芯片Ｍ１，蘋果周一再揭盅性能進一步

提升的Ｍ２

芯片，電晶體數量增加２５％至２００億，且只需用四分一電量就能達到１２核心芯片最高效能

的近九

成。

不過，首日ＷＷＤＣ最有話題感的，還是全新「Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ ｌａｔｅｒ（先買後

付）」功能及新一代

ＣａｒＰｌａｙ預覽，盡顯其在金融、汽車領域的野心。



＊金融、汽車領域顯野心＊



具體而言，Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ ｌａｔｅｒ可將帳單分成等額的四期，並允許分攤在最多

六周內還款，且

不產生利息。儘管此服務首先僅適用於美國市場，但按美國去年電子商務銷售額高達８７００億

美

元（先買後付佔其中２００億美元）計，未來顯然有巨大增長空間。

蘋果這個勁敵加入欲分杯羹，拖累線上分期付款頭部平台、有「美國花唄」之稱的

Ａｆｆｉｒｍ

股價隔夜急挫５﹒５％。

再看新一代ＣａｒＰｌａｙ，儘管搭載該儀表系統的首批車型需待明年底才會亮相，但其取

代現時

汽車內全部儀表╱刻度盤的設計，不單連接ｉＰｈｏｎｅ的天氣、地圖、通訊等應用程式，更提

供速度

、油量、效能等實時數據，似乎較谷歌旗下Ａｎｄｒｏｉｄ Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ ＯＳ更體

現與汽車核心駕駛系統

的深度融合。



＊下一大賭注－－ＭＲ裝置＊



除了上述新發布，另有一項目備受關注、被視作蘋果「下一個大賭注」的ＭＲ（混合實境）

頭

戴裝置，卻未見蹤影，再暗示了技術賽跑勝負難料。跟現時Ｍｅｔａ主宰ＶＲ市場相比，融合

ＶＲ與ＡＲ

的ＭＲ恐才是未來主流。

分析師預期，全球元宇宙相關市場規模到２０２４年可能接近８０００億美元。蘋果正摩拳

擦掌的

頭戴裝置設備，未來會否可能取代ｉＰｈｏｎｅ，迎來新的需求爆發？凡事皆有可能。

