《匯市縱橫－蕭啟洪》牽一髮而動全身

《匯市縱橫》正所謂「牽一髮而動全身」，一場俄烏戰爭掀動了全球陷入糧食危機的恐慌。

隨著俄羅斯遭到西方國家制裁而無法出口食品，而俄羅斯封鎖了烏克蘭的黑海港口，切斷烏克蘭

的海上物流往來，就連陸路運輸也欠缺足夠的人手或火車車廂來運送糧食。據聞，近幾個月俄羅

斯限制小麥及葵花油、烏克蘭限制小麥及穀物主食、印尼限制棕櫚油、阿根廷限制牛肉、馬來西

亞限制雞肉，以及印度亦限制小麥出口後，同時又對糖實施了出口限制，也將為國際農產及經濟

作物價格增添未知數。目前全球食品價格漲至歷史新高，較去年同期已上漲近３０％，若戰爭持

續下去，將嚴重打亂全球糧食供應的生態鏈。目前很多人仍未意識到全球糧食危機的嚴重程度。



試想想，如今新加坡可能已吃不到好吃的雞飯了！眾所周知，海南雞飯是新加坡最著名的國

民美食，深得當地人和遊客們的喜愛。但有鑒於糧食供應鏈出問題，家禽飼料出口受阻，導致雞

肉價格大幅上漲。據資料顯示，最近雞肉價格年內瘋漲了５７％，較兩年前更漲價約２﹒９倍之

多。為了保護國內供應及食品價格穩定，馬來西亞於上月宣布，從６月１日起停止向外國供應每

月多達３６０萬隻雞的出口，直到雞肉價格和生產恢復穩定為止。這項「限雞令」反映出全球糧

食供應是如何牽一髮而動全身，亦凸顯了一眾食品貿易保護主義者紛紛抬頭。據悉，新加坡約有

三分一的活雞都是從馬國進口。雖然筆者不是食家，但對食物文化都略知一二，好吃的白斬雞當

然要用上新鮮雞來做，絕不能用冷藏或冰鮮雞來做也是不行的，因為做出來的品質會淡而無味，

而且賣相又不好看，會有血絲。所以，對於很多新加坡人來說，如果沒有新鮮雞吃，肯定不是味

兒，因為當地人即使在一星期吃幾次雞飯都不覺得膩，就像廣州人愛吃雲吞麵，潮汕人愛吃牛肉

粿條一樣。正所謂「口腹之欲」如何忍，未來漲價也是必然呢！



不知不覺，今年已過了５個多月，本港第五波疫情迄今已見緩和，人們也慢慢恢復正常生活

，但疫情反彈風險仍然存在，加上俄烏戰事還未結束，相信能源和糧食價格短期內難以回落。這

樣的走勢若持續下去，將給全球經濟帶來了額外風險，同時亦會不斷加劇全球通脹壓力，迫使多

國央行不得不採取加息行動，試圖緩解愈加嚴峻的物價上漲壓力。有分析顯示，在發達經濟體群

組中，有６０％經濟體的通脹率已高於５％，比一般２％的目標通脹率高出３個百分點。在比較

不受重視的新興經濟體群組中，已有接近一半的經濟體通脹率達到７％，反映全球正承受高通脹

之苦。隨著美國和英國央行相繼都展開了全力的加息行動後，相信歐央行距離加息的時間表也不

會太遙遠。據現時多數分析估計，當局將分別於７月和９月連續加息基本上已成定局，唯一的問

題只是應該加息四分一厘，還是一次過加息半厘。即便如此，筆者則認為，１）ＥＣＢ緊縮的速

度將遠遠不及Ｆｅｄ的規模，因為此舉根本無法解決能源價格高企問題；２）現階段的通脹上升

並不是由需求端帶動，而是由供應鏈中斷所致，若然當局只懂大刀闊斧去加息，最終只會扼殺經

濟發展；故此，３）ＥＣＢ就未來貨幣政策應採取循序漸進、審慎行事，以避免歐洲受戰事和加

息雙重影響而陷入衰退之虞。



現階段，雖說戰場在烏克蘭，但戰綫在全世界；雖看到衝突在俄烏之間，但較量在俄美歐中

等不同陣營國家與地區之間，徹底反映了世界各種力量都不停在比拼和角力此消彼長的戲劇。那

麼，這一衝突又是否意味著世界重新出現對立陣營，開啟某種形式的「新冷戰」思想？衝突又將

如何影響經濟全球化、世界多極化以及全球治理呢？坦白說，筆者對於上述提問並沒有答案，但

從現今世界大局來看，世界不再融合，世界正在分化；而過去幾十年大家所建立的全球化進程正

在惡化，在某些情況下甚至可能已經出現倒退；這種「不是你死我活」，或者「非黑即白」的關

係，已經十分接近冷戰時期的對立氛圍。目前，俄烏戰事已開打了１００多天，這場自二戰以來

歐洲最大規模的衝突，除了導致俄烏雙方都要為此付上沉重代價外，戰事迄今亦引發全球經貿、

金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重失衡，甚至爆發人道危機。但最無奈的是，現時擁

有「解鈴還須繫鈴人」的人並沒有真心為俄烏和談作出調停，亦無意解開烏克蘭危機的背後徵結

；即使自己國內鬧「奶粉荒」更視而不見，未知這又會否算到你的頭上。反而，我們看到的是，

他只顧忙著做幾件事：連群結黨、聲討、制裁、提供武器等。很顯然，誰在背後玩弄另一場暗戰

，又誰在喜歡玩「俄羅斯方塊」及打「台灣」麻將的遊戲，以此消耗對手的國力呢？



由此可見，可以說烏克蘭戰爭一日不停火，全球皆危機重重，世界亂局又怎會停止，供應鏈

等問題又如何能回復正常呢！看來，短期內糧食供應將會持續緊張，也許大家可能要繼續吃貴價

雞了。不過，正所謂「馬死落地行」，難道沒雞吃就會餓死嗎？當然不會，香港人都習慣了「兵

來將擋，水來土掩」，即使沒鮮雞吃，也可選吃羊、吃猪、吃牛、吃魚，甚至吃素也不是甚麼一

回事呢！



＊本周策略＊



日圓：早前建議候低於１２７﹒５０水平買入美元兌日圓已於１２９﹒５０平倉，獲利２００點

子。



英鎊：前周建議候高於１﹒２６００沽出英鎊兌美元已在２╱６於１﹒２４８０平倉，獲利

１２０點子。



歐元：上周建議候低於１﹒０６５０水平買入歐元兌美元已成交，目標１﹒０８５０，止蝕

１﹒０５２０。



澳元：本周建議候低於０﹒７０８０水平買入澳元兌美元，目標０﹒７２８０，止蝕

０﹒６９５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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