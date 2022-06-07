《珠玉之論－陳鳳珠》內地汽車行業將顯著回暖

《珠玉之論》國家財政部、國家稅務總局公布，為促進汽車消費，於２０２２年６月１日至

２０２２年１２月３１日期間內購置汽車，而車價（不含增值稅）不超過３０萬元人民幣的

２﹒０升及以下排量乘用車，將減半徵收車輛購置稅。中汽協表示去年１﹒６升排量至２﹒０升

排量車型銷量佔比達到９６﹒８％，因此落實減半徵收車輛購置稅有望推動今年整體車輛銷售超

過２００萬輛，而汽車消費將會超過３０００億元人民幣。同時，汽車銷量增長可拉動上下游產

業鏈發展，因此估計全年整體汽車行業的消費推動或達到５０００億元人民幣。北京隨即提出

４５項措施以支持經濟發展，其中落實以上汽車購置稅減半徵收的政策，料可刺激汽車銷情。

今年上海曾實施嚴格的防疫措施，影響汽車行業的生產與銷售。由於汽車銷情對經濟的推動

力較大，因此上海於解封後亦加大力度推出汽車市場激勵政策，以推動汽車銷情。上海新增年內

非營業性客車牌照額度４萬個，並按照國家政策要求階段性減徵部份乘用車購置稅，而今年底前

個人消費者報廢或轉出名下在上海市註冊登記且符合相關標準的小客車，同時購買純電動汽車的

，給予每輛車１萬元的財政補貼。南京市亦提出要鼓勵汽車消費，對個人購買新能源汽車給多最

高１２０００元人民幣的補貼，對展開汽車促銷、推介和下鄉等活動的給多一定經費補貼。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

