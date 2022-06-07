《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派不減，海倫司（９８６９）生不逢時

《股壇解碼》上周三（１日）公布的ＩＳＭ製造業指數為５６﹒１，不只高於前期更好於預

期，而上周五（３日）公布的非農數據大幅高於預期都加重了市場對聯儲局加息的憂慮，加上耶

倫看錯市言論更對市場落井下石而造成上周道指大上大落，道指期權出現３１０００點建倉手影

，美股後市不宜過分樂觀，但遠期期權高位有建倉活動，相信美股升勢將在第四季展開。美國海

關準備在２１日開始禁止輸入來自新疆的商品，投資者要注意新政策提到的是商品不是棉花，當

中覆蓋面更廣，據美國海關關員指出相關產品欲申請豁免需要提供的證據門檻相當高，並且必須

有ＣＢＰ專員審批再報告國會，如果發現有進口商出現欺詐行為更有權對相關進口商作出處罰，

這樣再推高通脹讓加息步伐停不了。



＊佔盡先機＊



韓國取消旅客入境隔離措施，繼日本、新加坡和泰國等地後成為另一個國家全面開放入境限

制，希望籍著旅遊業提振國內經濟，在後疫情年代遊客消費已成為提振國家經濟和賺取外匯的不

二法門。美國在２１日開始禁止輸入新疆商品，當中棉花最受關注，作為全球最大棉花生產國之

一的印度將成為最大受益國，在多個跨國企業陸續將生產線轉移到印度的計劃落實後，印度在

２０２５年後的經濟增長將不容忽視。



＊釜底抽薪＊



上海疫情再有死灰復燃的跡象，新疆產棉佔全中國９０％，而中國亦是全球第一大產棉國，

美國對新疆商品的制裁將嚴重打擊中國在棉花和太陽能板的出口，這些都對經濟復甦造成負面影

響，上周三公布的ＰＭＩ數據超預期達到４８﹒１，但仍然在５０的分水嶺下，市場將重點關注

周五（１０日）公布的ＣＰＩ值，由於在各地疫情影響下的前期數據為２﹒１％，保守估計今期

ＣＰＩ數據如果不能重回３﹒５％以上，今年中國的整體經濟增長將十分不樂觀，另一方面數據

顯示人民幣與盧布的直接交易量飆升１０６７％，由於俄羅斯因俄烏戰爭而受到多國制裁，當國

際制裁升級將令人民幣有可能出現火燒連環船的局面，這才是今年中國最大的黑天鵝。



＊積弱難返＊



恒指上周適逢結算，一如所料出現挾高平好倉開淡倉情況，期權購沽比例稍稍回落至

６０：４０，牛熊證街貨比例進一步升高至６４：３６，熊證重倉區在２２０００附近，反而牛

證重倉區在２０４００點附近，相信大戶取易不取難的心態會先回調回收熊證後再轉勢向上，上

周五（３日）由於為端午節假期，周末期間市場傳出多個不利消息，相信本周會是高開低走的格

局，關鍵在星期二大市能否轉勢向上，短期反彈目標為牛證重倉位２２０００點附近，下望初步

支持位在１９２００點。



＊股票簡評＊



海倫司（０９８６９）主要在中國以Ｈｅｌｅｎ＇ｓ海倫司品牌經營酒館，提供的產品包括

各種自有品牌酒精飲料（海倫司ｄｒａｆｔｂｅｅｒ、海倫司精釀、海倫司果啤和海倫司奶啤等

等），同時亦銷售第三方品牌酒精飲料（如百威、Ｃｏｒｏｎａ、１６６４等等）和小食（包括

辣味花生、芥末黃瓜、水果ｓａｌａｄ及ｃｈｉｃｋｅｎ ｎｕｇｇｅｔ等等）。集團負責產品

的配方、口味和包裝計，生產方面則由製造服務供應商負責，集團截至去年（２０２１年）８月

在中國內地擁有５２８家直營酒館（其中一家位於香港），覆蓋２４個省級行政區及１０１個城

市，海倫司最近陸續宣布８家新店開業，分別位於台州市、南京市、邯鄲市、銅陵市、郴州市、

清遠市、南昌市，廣州市等８個城市，此前海倫司曾計劃在２０２２年完成１０００家門店的目

標，目前已累計８８１家，對比起上市前的５２８家，短短１年不到便增加了３５３家，單今年

新增店面就接近１００家，在後疫情時期仍然大幅擴張實在有點急進，業績沒有隨著門店增加而

出現明顯增長卻出現倒退的現象就說明了這點，管理層是否應該檢討持續擴展店面在後疫情時期

的必要性。

海倫司去年（２０２１年）的營收超過１８億元，同比增長超過１２０％，但淨虧損２﹒３

億元擴大超過４００％，相信與疫情和新店的表現有關。集團主力發展二、三線城市市場，但二

線城市新店的日均銷售額只有約０﹒６萬元，可以說是夠人工唔夠交租，試問這樣的經營如何有

盈利，加上海倫司以租舖為主，輕資產雖然不會面臨重資產帶來的債務壓力，但租金變化和租約

長短卻直接影響集團的盈利，最後一點投資者要留意的是俄烏戰爭直接影響大麥、小麥和玉米的

全球供應，這些都是製造啤酒的主要原材料，對海倫司這類自有品牌的企業來說，原材料價格上

漲並不能全部轉嫁給消費者，最後也就只能蠶食自身利潤，加上疫情的不確定性，投資者應趁現

價沽出，目標買入價在７元附近。《資深市場人士戴名》



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