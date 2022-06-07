【香港政情】警方明推「反恐舉報熱線」，設舉報賞金

《經濟通通訊社７日專訊》警務處明天（８日）推出「反恐舉報熱線６３－６６６－９９９

」取代原有的「反暴力報料熱線」，提供短訊及微信舉報渠道並設有賞金安排。另外，七一臨近

，警方表示，正留意情報檢視風險。

反修例事件期間，警方推出「反暴力報料熱線」供市民提供情報，至今收到３４萬多宗舉報

。



＊類似「好市民獎」或罪案懸紅＊



警方指自港區國安法實施後，留意到本土分子轉趨隱蔽，決定停用舊有熱線，開設新的「反

恐舉報熱線」並增設賞金安排，制度類似「好市民獎」或罪案懸紅。「好市民獎」獎金為

４０００元，而涉及謀殺案懸紅就可以達４０萬至８０萬元。



＊冀可提供影像資料＊



跨部門反恐專責高級警司梁偉基表示，如果舉報的內容對於警方偵查罪案、最後破案，甚至

作出拘捕有實際關鍵性協助時，警方可透過機制在完成法庭程序、檢控後，就可以發放賞金。

警方表示，新號碼組合更方便易記，鼓勵市民舉報懷疑涉及恐布主義活動，包括懷疑支援恐

怖主義活動、施襲前期準備、網上極端內容，以及認同或支持恐怖主義的活動。熱線首階段開放

時，舉報途徑亦包括短訊和微信。警方希望市民提交內容盡量具體，除了文字描述，亦可以提供

影像。（ｃｌ）（ｚｚ）

