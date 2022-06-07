【香港政情】宣誓存疑，姚鈞豪被取消大埔區議員資格

《經濟通通訊社７日專訊》大埔區區議員姚鈞豪昨日（６日）在Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，收

到政府信件，其議席資格被取消。民政事務局向傳媒確認向姚鈞豪發出相關信件。

姚鈞豪去年因非法集結罪成被判囚，他早前表示，其宣誓儀式延至上周三舉行，當局其後向

他發信，質疑他擔任區議員期間曾作出可被視為不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求的

行為，要求他回覆，但姚鈞豪說不會回覆。（ｃｌ）（ｚｚ）

