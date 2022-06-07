  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2022 09:59

【香港政情】宣誓存疑，姚鈞豪被取消大埔區議員資格

　　《經濟通通訊社７日專訊》大埔區區議員姚鈞豪昨日（６日）在Ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，收
到政府信件，其議席資格被取消。民政事務局向傳媒確認向姚鈞豪發出相關信件。
　　姚鈞豪去年因非法集結罪成被判囚，他早前表示，其宣誓儀式延至上周三舉行，當局其後向
他發信，質疑他擔任區議員期間曾作出可被視為不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求的
行為，要求他回覆，但姚鈞豪說不會回覆。（ｃｌ）（ｚｚ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning07/06/2022
黃師傅料市場阿里仍有戒心　短期目標約104元
人氣文章大行報告07/06/2022
【大行炒D乜】阿里健康遭大行削目標價七成二　邊間大行咁狠？
人氣文章財經熱話07/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣情緒改善，其他山寨幣榮辱互見
人氣文章財經熱話06/06/2022
比亞迪5月銷量佳股價創半年高　理想將發布新車飆逾一成
人氣文章中國故事06/06/2022
《神州經脈》財新服務業PMI遜　科技業似見曙光　滬指企三千二
人氣文章專訪06/06/2022
【專訪】陶冬：耶倫認錯罕見　美經濟前景存疑（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金