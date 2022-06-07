【外圍經濟】油價上漲致美國１１州汽油價升至每加侖逾５美元

《經濟通通訊社７日專訊》美國夏季旅遊旺季開始，帶動汽油價格進一步上升。其中１１州
的平均汽油價格升至每加侖逾５美元，而全國平均汽油價格亦高達每加侖４﹒８６５美元。
個別州份數據方面，加州汽油價格高達每加侖６美元，新澤西州、緬因州及麻省等亦接近５
美元。（ｒｃ）
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