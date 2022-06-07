【企業盈警】德林控股（０１７０９）料全年純利跌最多５０％

《經濟通通訊社７日專訊》德林控股（０１７０９）公布，預期截至３月３１日止年度純利

介乎１億至１﹒２億元，比去年度純利跌介乎４０﹒２４％至５０﹒１９％。

該集團指，預期純利減少主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情對動盪的經濟、高企的通貨膨脹及市場

調整造成持續影響，令毛利減少約３０％所致。

該集團預期於本月底或前後公布業績。（ｗｈ）

