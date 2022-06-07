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07/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６億人幣，買美團沽中移動

　　《經濟通通訊社７日專訊》昨日（６日）恒指高開２００點，報２１２８２點。最高升
６０９點報２１６９１點，最低跌５２點報２１０３０點。恒指收報２１６５３點，升５７１點
或２﹒７１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２９﹒６億元人民幣，增加４７﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是中國移動（００９４１）、協鑫科技（０３８００）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１３８５﹒１６億元增加３３﹒７％。其中港股通成交３３２﹒６億元，佔總成交
２４％。
　　摩根士丹利發表研究報告指，美團首季收入按年升２５％至４６３億元（人民幣．下同），
勝預期；經調整淨虧損為３６億元，較預期４４億元少，主要由於更好的核心盈利及新業務虧損
收窄。該行維持「增持」評級，目標價２４０港元。
　　美團升９﹒９３％報１９８﹒１元，北水淨買入５﹒１億元；藥明生物升１０﹒３５％報
６２﹒９元，北水淨買入４﹒７億元；快手升５﹒１３％報８４元，北水淨買入３﹒８億元。
　　中國移動跌０﹒１％報５０﹒５５元，北水淨賣出３﹒６億元；協鑫科技升１﹒７８％報
２﹒８６元，北水淨賣出２﹒７億元；中國海洋石油升１﹒３３％報１２﹒２元，北水淨賣出
２﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒０８
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　４﹒７２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒８４
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　３﹒４２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　３﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－３﹒５９
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　－２﹒７４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒５４
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　－２﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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