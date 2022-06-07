《日入而息》現有社距措施維持至６月底，港膺全球生活費最高城市

《今天重點》

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林鄭稱入境限制或社交距離措施維持現狀至６月３０日；林鄭稱回歸２５周年港府會竭盡全力讓

領導人訪港；傳優之良品全線結業，林鄭稱懲教署樂意調整還柙人士零食名單

基金公會表示業界倡擴闊ＥＴＦ通合資格產品線，盼釐清上架審批程序

金管局表示五家金融機構成綠色商業銀行聯盟基石成員，應對氣候風險；綠色商業銀行聯盟冀未

來能擴展至亞洲其他地區

匯豐環球私人銀行料今年底恒指達２５４１０點；料美國聯邦基金利率將再上升２００個基點

行會通過電車加價７月１１日生效，成人票加至３元

ＥＣＡ表示香港蟬聯全球生活費用最高昂城市，多個內地城市排名上升

本港新增４８９宗確診，今起未經核酸檢測不列入確診

５月外儲轉增８０﹒６億美元，結束連跌四個月趨勢

機構料內地５月美元計進出口增速回升，貿易順差擴大

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《即日市況》

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恒指全日低收１２２點報２１５３１，科指低收２點報４５９９

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《深滬股市》

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好淡拉鋸滬綜指收升０﹒１７％三連升，成交再破萬億

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《美元匯價》

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英鎊料仍較大機會下試１﹒２３

歐元最新報１﹒０６７７╱７９，日圓最新報１３２﹒６９╱７０

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《公司資訊》

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港鐵（０００６６）旗下商場派逾５００萬電子優惠券

聖諾醫藥（０２２５７）不排除當市況回暖時在美國或內地上市

騰訊（００７００）支持的車隊管理公司Ｇ７與阿里支持的Ｅ６合併

恒地（０００１２）必嘉坊．曦匯提供３２４伙，最快下周開售

據報集度汽車副總裁朱江加入不足半年已離職

高銀金融（００５３０）法院受理擱置執行委任共同臨時清盤人直至上訴結果

建行（００９３９）獲准境內發行不逾１０００億元人民幣無固定期限資本債券

澳能建設（０１１８３）認股權證認購價調整至每股２﹒９５元

吉利汽車（００１７５）５月銷量按年跌７％至８﹒９萬部

農行（０１２８８）獲准發行不超過２０００億元人民幣二級資本債券；推２３條措施，提出普

惠貸款保持高速增長目標

中原銀行（０１２１６）擬發行「三農」、綠色及小型微型企業貸款專項金融債券

中海外（００６８８）５月合約物業銷售金額跌２３％至２６３﹒９億元人民幣

土地共享再多一宗申請，新世界（０００１７）朗屏路地提供４６００伙公私營房屋

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《國企紅籌》

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光大水務（０１８５７）擬發行７億元人民幣第一期永續中期票據

中國海外宏洋（０００８１）５月合約銷售按年跌６３﹒６％

綠地香港（００３３７）已全部贖回所有尚未償還的債券；已如期完成１﹒５億美元債券兌付

保利置業集團（００１１９）附屬發行國內公司債券，規模１５億元人民幣

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《神州民企》

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ＭＳＣＩ指數剔出恒大（０３３３３），６月８日收市後生效

力高集團（０１６２２）首５月合約銷售按年跌４７﹒５％

陽光１００中國（０２６０８）５月合同銷售按年跌８２﹒６％

祥生（０２５９９）首５個月合約銷售跌６６﹒４％至近１３４億元人民幣

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《中國要聞》

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機構料內地５月美元計進出口增速回升，貿易順差擴大

上海明確七類行業不裁員或少裁員，最高補貼３００萬

深圳國資委成立專班核查深振業張曉中，暫未發現問題

北交所換帥，周貴華將出任北交所主要負責人

防高校造假，教育局嚴禁強迫畢業生簽假就業協議

人社部表示去年社保基金收入同比增３４﹒６％

人民日報表示建中國特色世界一流大學不能以國外為標準

中證監規管場外期權業務，中金、華泰等三券商收罰單

上海港集裝箱日吞吐量已回升至正常水平的９５％以上

三峽集團據報同意收購約２億歐元西班牙光伏資產組合

上海復工首周新房成交量環比倍增

內地建水利工程投資規模超１萬億，料帶動ＧＤＰ增長

人行續百億逆回購利率持平，對沖到期量

銀保監表示嚴禁資管公司隱匿真實風險，嚴防國資流失

易綱稱人行將與金磚各方進一步深化金磚金融合作

廣州期交所發業務規則，個人客戶保證金不低於１０萬元

交易商協會開展轉型債券創新試點，支持電力等八行業

大悅城擬發５０億公募債獲監管反饋，４０億用於還債

鄭商所動力煤期貨交易保證金為５０％，漲跌停１０％

５月商銀發債環比驟降６８％，綠色金融債佔近三分一

上海出台人才特殊支持舉措，留學回國工作可直接落戶

據報中國發４５０萬噸成品油出口配額，緩解庫存高企

誠瑞光學科創板ＩＰＯ獲受理，去年淨虧２﹒７５億

上海首輪集中供地第四日，４宗地塊以７７億元成交

深圳運用幣策工具紓困，普惠小微貸款餘額破萬億

５月外儲轉增８０﹒６億美元，結束連跌四個月趨勢

瀋陽舉辦房交會全市新樓參展，買樓契稅全免

中國中免擬向子公司增資近百億用於海口免稅店裝修等

聞泰科技代工蘋果電腦已通過客戶驗證開始出貨

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５６％，報１６５１２﹒８８點

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《其他消息》

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傳政府高官需提前一周「閉環」，為中央高層訪港準備

宣誓存疑，姚鈞豪被取消大埔區議員資格

林鄭稱回歸２５周年港府會竭盡全力讓領導人訪港；傳優之良品全線結業，林鄭稱懲教署樂意調

整還柙人士零食名單

狄志遠要求財委會先討論政府架構重組才進行表決

據報行政會議臨時抽起公務員加薪議程

香港民研表示鄧炳強最新支持度冠絕局長，林鄭得３６分

黃錦星冀全民參與源頭減廢

賞你遊香港第二批行程明日起接受報名

深股通額度全日用２１億元，外資連續７日淨流入；滬股通額度全日用５８億元，外資淨流入４

６億元

５月債券通月度成交同比增３３％至６７５０億元人民幣

富融銀行推Ｔｅｓｌａ車主貸款優惠，送一萬元獎賞

ｌｉｖｉ料三年內實現收支平衡，靈活貸總貸款額１億；ｌｉｖｉ向客戶送１８８８個ＮＦＴ，

不能交易、轉讓

ＥＣＡ表示香港蟬聯全球生活費用最高昂城市，多個內地城市排名上升

保誠保險前高級區域經理涉嫌詐騙佣金遭廉署起訴

花旗計劃為其亞洲機構銀行業務招聘３０００名員工

優之良品證實全線結業逾２０名員工受影響，不排除「東山再起」

工會關注優之良品遺散安排，呼籲員工尋求協助

基金公會表示業界倡擴闊ＥＴＦ通合資格產品線，盼釐清上架審批程序

尖沙咀發現懷疑手榴彈證實虛驚一場，現場解封

投資推廣署擴展全球Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ計劃

ＥＣＡ表示香港對外派員工吸引力下降，主因應對疫情手法

行會通過電車加價７月１１日生效，成人票加至３元

金管局表示五家金融機構成綠色商業銀行聯盟基石成員，應對氣候風險；綠色商業銀行聯盟冀未

來能擴展至亞洲其他地區

香港故宮文化博物館７月２日開幕，標準門票售價５０元

體院新大樓奠基，林鄭稱爭取巴黎奧運前落成

中大與螞蟻集團簽署ＭＯＵ，合作培訓香港年輕科技人才

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《俄烏開戰》

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中國聯合國代表呼籲停火止戰，避免婦女兒童受創傷

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《大國博弈》

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戴琪稱力求今夏召開ＩＰＥＦ會議，暫不考慮降關稅

楊潔篪稱當前中日關係新老問題交織，要增進安全互信

澳洲軍機於南海遭攔截，中方表示該機逼近中國西沙領空

美國未豁免華太陽能組件關稅，中國籲停止擾亂供應鏈

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《新冠肺炎》

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本港新增４８９宗確診，今起未經核酸檢測不列入確診

港府向三區居民派發約１９萬測試包，因污水監測陽性

學校錄７２宗確診，蘇浙公學國際部有班別７人染疫

Ｓｈｕｆｆｌｅ酒吧再多１２人染疫，累計９７人確診

何栢良稱近期確診個案上升，擔心透過家庭感染長者

全國新增本土陽性個案反彈至１２４宗，內蒙古佔逾半

劉宇隆稱學校確診增加在意料之內，不應隨便停課

北京昨增２例無症狀感染，連續三天無新增社會面病例

北京環球度假區１５日恢復開放，遊客需持核酸證明

上海對中風險區及陽性病例所涉區域均實行封閉管理

台灣本土確診再次回升至８﹒２萬宗，多１２４人死亡

專家表示疫苗接種率達９５％，夏天可免戴口罩

林鄭稱入境限制或社交距離措施維持現狀至６月３０日

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