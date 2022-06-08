《匯市走勢》投資者觀望通脹是否觸頂，美元回落日圓續貶

《經濟通通訊社１１日專訊》投資者觀望通脹是否已經觸頂，美匯指數周二紐約時段回落至

１０２﹒３３。由於日本央行在下周議息會前仍堅持鴿派立場，日圓仍位於２０年低谷。

零售商Ｔａｒｇｅｔ在３周內第２度調低財測，原因是需要取消訂單或大幅打折來清理庫存

，有市場分析認為此舉反映需求下降，物價壓力開始緩解，從而推斷通脹可能已經觸頂。

不過，世界銀行周二將全球經濟成長預測大幅下調１﹒２個百分點至２﹒９％，警告全球經

濟恐陷入類似１９７０年代的滯脹風險。澳洲央行周二大幅加息５０個基點，至０﹒８５厘，加

幅出乎市場預料。華爾街正密切關注下周四 （１６日）「超級央行日」，美國聯儲局、日本和

英倫銀行發布的最新貨幣政策決定。

日圓持續走低，美元兌日圓升至１３２﹒６。歐元兌美元則上升０﹒１２％，至

１﹒０７０７。英國首相約翰遜在不信任投票中過關，政局明朗化，英鎊兌美元升０﹒４５％，

至１﹒２５８７。澳洲加息後澳元兌美元升０﹒５２％，至０﹒７２２９。紐元兌美元報

０﹒６４７９。美元兌加元１﹒２５３８。美元兌瑞郎０﹒９７３５。（ｊｆ）

