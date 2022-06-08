《星級輪證－鍾宛婷》港股氣氛轉旺，ＡＴＭ食糊追落後股

《星級輪證》大市擺脫頹勢，在ＡＴＭ急抽之下，恒指今日再升逾４００點，自４月初以來
首次重試２２０００點關口。內地再批６０款國產網絡遊戲，政策放寬為互聯網行業釋除市場憂
慮，新經濟股持續反彈，根據星展輪證即市資金流，見資金沽出科技龍頭好倉獲利。市場焦點轉
至落後股身上，上日港股通南向資金率先部署港交所（００３８８），淨流入４﹒２９億，股價
突破約３４５元橫行區頂後抽高見３６０元水平，如果看好港交所有機會跟隨大市挑戰１００天
線（約３７７元），可留意較高槓桿ＣＡＬＬ ２８８８０：
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港交所購２８８８０： 行使價３８８﹒２元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約９倍
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資金在板塊之間輪流炒作，車股、煤股龍頭比亞迪（０１２１１）及兗礦（０１１７１）率先破
位，即市資金部署同業的落後股，如果投資者看好可留意吉利（００１７５）、長汽
（０２３３３）及神華（０１０８８）ＣＡＬＬ：
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吉利購２８１０５： 行使價１８﹒０２元，到期日２０２２年０９月，有效槓桿約５﹒７倍
長汽購１３０２３： 行使價１８﹒０２元，到期日２０２２年１０月，有效槓桿約３﹒８倍
神華購１３９７７： 行使價３２﹒６元，到期日２０２２年１１月，有效槓桿約４﹒９倍
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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
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