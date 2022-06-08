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即市新聞

08/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》命運不得「你」挑選

　　《缸邊隨筆》昨日（７日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：１４；下跌板塊：１９。

　　至４：３０收，上升板塊：２０；下跌板塊：１３。

　　前市恒指收：２１６５３﹒９。

　　昨市恒指收：２１５３１﹒６７；跌１２２﹒２３。

　　前市期指收：２１５９８。

　　昨市期指收：２１３６６，跌２３２。

　　前市低水：５６；昨市低水：１６６。

　　前市大市成交：１３８５﹒１６億元。
　
　　昨市大市成交：１４００﹒８０億元，增１５﹒６４億元。

　　前市期指成交：１０７２６１張。

　　昨市期指成交：１０７４１９張，增１５８張。

　　《陸小鳳》電視劇插曲有句：「命運不得我挑選」；但對中國的光伏板塊言，只能改成為：
「命運不得你挑選」。

　　兩三年前，美國打壓中國的光伏業，故中國的光伏業股價便沉至歷史低位。但前日，美國政
府謂，對東南亞區的光伏產品，有兩年的關稅優惠外，更不會查問原料是否來自中國。美國這個
政策轉變，使到中國光伏股，由無「錢」途，轉成為有「錢」途，光伏股價，亦因之上升。

　　光伏業這次是兩國寵愛在一身，有阿爺的節能政府撐外，亦有美國大叔的要清潔能源撐。在
未來兩年裏其股價應有好表現，相信大行要對所有的光伏股的未來兩年盈利前景，予以修正。

　　近年中美貿易、貨幣、軍事的紛爭中，只有光伏業今次受到美國的不打壓保證（起碼兩年）
。無他，鬼叫美國佬自己造唔出又平過中國貨、又靚過中國貨的光伏產品咩！此一如歐盟話要制
裁俄石油、天然氣，但制制下，都要側側膞開禁。

　　現實就是現實，Ｗｈａｔ　ａ　ｌｉｔｔｌｅ　ｐｒｉｄｅ　ｗｈｅｎ　ｎｏ　ｏｉｌ　
ｉｓ　ｃｏｎｃｅｒｎｅｄ。

　　環顧中港股市，也只有這一個光伏板塊受到中美政府的寵愛。作為投資者，應好好珍惜這個
中美賜予的良機，買少少，賺餐茶都好。

　　除了今日刊出的兩股外，尚有昨日推介過的新特能源（０１７９９），和時有推介的信義光
能（００９６８）及一隻毫子股協鑫新能源（００４５１）均可留意。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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