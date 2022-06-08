樂享（６９８８）先舊後新方式配股，主要股東ＺＺＮ最終不會減持

《經濟通通訊社８日專訊》樂享集團（０６９８８）昨日股價收報２﹒３１元急跌

３５﹒８％，成交額約１４億元，除配售股份之外，董事會確認不知悉任何導致公司股價及成交

量異常波動的原因，或任何須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料，或任何須予披露的內幕

消息。

為避免造成誤會，該公司說明此次採取的先舊後新配股方式，此方式最終目的為協助公司盡

快完成向投資者配發新股，以減少配售步驟所需時間；本次交易中賣方ＺＺＮ﹒ Ｌｔｄ並不會

通過配售交易最終減持股份；交易的募集資金將最終歸屬集團，而非賣方；及賣方及另外四家股

東（ＤＹＤ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ﹒ Ｌｔｄ， Ｌａｕｒｅｎｃｅ ｍａｔｅ﹒ Ｌｔｄ，

Ｊａｃｋ Ｃｈｅｎ﹒ Ｌｔｄ和ＺＺＤ﹒ Ｌｔｄ）自願向配售代理做出禁售承諾，為配售交

割日期後９０日止。

樂享上日布透過配售代理高盛，以先舊後新方式向不少獨立承配人配售１﹒９２億股，佔擴

大股本的約８﹒０９％，每股作價３﹒１４元，集資約６﹒０３億元，所得淨額約５﹒９２億元

用於海外電商業務發展，以擴大規模及鞏固市場地位。

配售完成後，該公司主席朱子南全資持有的ＺＺＮ﹒ Ｌｔｄ，持股由約３４﹒２８％攤薄

至約

３１﹒５１％。（ｍｈ）

