《專家之言－何志銘》憧憬科網監管鬆綁疫後復甦，料恒指短期續升

《專家之言》昨（７日）港股低開７６點，報２１５７７點，隋後曾回升逾８０點，指數高

見過２１７４４點，惜午市走勢依然疲弱，最低跌至２１３９４點，主板股票的升跌比率為１９

比２０，恒指成分股１７隻股份上升，下跌股份４８隻，升跌比率為２６比７３，走勢維持窄幅

上落。恒指收報２１５３１點，跌１２２點或跌０﹒５６％，主板成交１４００﹒８億元。國企

指數報７４６７點，跌３２點或跌０﹒４３％。恒生科技指數報４５９９點，只微跌２點或跌

０﹒０５％。滬、深港通南下交易分別淨流入７７７０萬及２４﹒１５億元人民幣。



＊內地發放激勵科技行業信息，首站先看２２０００點＊



鑑於內地近日對科網監管鬆綁消息不斷傳出，外媒引述消息稱，科技行業的管理不會單方面

約束，更稱「該激勵的時候激勵」，市場預示阿爺監管科網企已將近尾聲，相信對中港股帶來正

面之動力。另一方面而言，市場靜待美國本周五（１０日）公布之通脹數據，市場正憧憬疫後經

濟復甦，預期恒指短期將會保持升勢，首站先看百天線能否到，目前在２２０００點附近。《獨

立股評人 何志銘》



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