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即市新聞

08/06/2022 09:05

《專家之言－何志銘》憧憬科網監管鬆綁疫後復甦，料恒指短期續升

　　《專家之言》昨（７日）港股低開７６點，報２１５７７點，隋後曾回升逾８０點，指數高
見過２１７４４點，惜午市走勢依然疲弱，最低跌至２１３９４點，主板股票的升跌比率為１９
比２０，恒指成分股１７隻股份上升，下跌股份４８隻，升跌比率為２６比７３，走勢維持窄幅
上落。恒指收報２１５３１點，跌１２２點或跌０﹒５６％，主板成交１４００﹒８億元。國企
指數報７４６７點，跌３２點或跌０﹒４３％。恒生科技指數報４５９９點，只微跌２點或跌
０﹒０５％。滬、深港通南下交易分別淨流入７７７０萬及２４﹒１５億元人民幣。

＊內地發放激勵科技行業信息，首站先看２２０００點＊

　　鑑於內地近日對科網監管鬆綁消息不斷傳出，外媒引述消息稱，科技行業的管理不會單方面
約束，更稱「該激勵的時候激勵」，市場預示阿爺監管科網企已將近尾聲，相信對中港股帶來正
面之動力。另一方面而言，市場靜待美國本周五（１０日）公布之通脹數據，市場正憧憬疫後經
濟復甦，預期恒指短期將會保持升勢，首站先看百天線能否到，目前在２２０００點附近。《獨
立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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