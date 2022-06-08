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08/06/2022 14:28

【監管鬆綁】遊戲版號再批，專家：監管近尾聲，薦兩股博反彈！

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻８日報道》繼早前內地據報將結束對滴滴出行的網絡安全審查後
，內地科技監管再有鬆綁跡象！國家新聞出版署時隔近兩個月再批出遊戲版號，今次一共有６０
個，比４月時的多。不過，騰訊（００７００）及網易（０９９９９）旗下遊戲再度榜上無名。
究竟當局的決定隱藏甚麼玄機？科技股氣氛改善，短線部署什麼股份博反彈較上算？

＊騰訊間接受惠版號重批，大行看好互聯網行業前景＊

　　國家新聞出版署上日（７日）公布，６月５日一共批出６０個國產網絡遊戲，較４月的４５
個多。即使騰訊名下無遊戲直接獲批，但仍可在名單上看到騰訊的蹤影。事關其中一款獲批版號
的遊戲－－《龍之谷世界》，其出版單位為上海數龍科技，前身為盛大遊戲。早於２０１８年，
騰訊以３０億元人民幣戰略入股；而騰訊旗下林芝騰訊科技亦持有中國數龍科技母公司－－世紀
華通（深：００２６０２）１０％股權。
　　另外，今輪重點遊戲包括完美世界（深：００２６２４）的《黑貓奇聞社》、英雄互娛的《
極無雙２》等。
　　內地重啟審批遊戲版號，多間大行預料科技監管有望臨近尾聲。花旗表示，４月僅批出４５
款遊戲，不排除與疫情封鎖措施有關。今次再發放版號，反映當局向互聯網行業發出政策支持的
正面訊號，加強該行對遊戲審批流程更正常化的信心。隨著完美世界、盛趣遊戲等旗下遊戲獲批
版號，相信未來騰訊和網易將有更大機會獲批遊戲版號。
　　大摩同樣認為，連續發放版號有助投資者重拾信心。不過，從遊戲版號數量較以往的少、未
成年人的遊戲時間限制等，均證內地遊戲行業環境更受限制為新常態。大摩亦不擔心騰訊及網易
年內暫未有遊戲獲批，主要因為兩企的現有遊戲長期受歡迎，且持續在海外擴張，有助維持收入


＊熊麗萍：版號審批旨在加強行業競爭，博短線反彈首選兩股＊

　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，龍頭企業再落榜，反映當局有意加大力度扶持二線企業，並加強競爭力
，符合反壟斷政策方針。綜觀目前互聯網行業氣氛較早前明顯改善，相信即使騰訊、網易遊戲仍
未獲批版號，對股價影響輕微。
　　事實上，科技股表現興奮。在龍頭股中，騰訊目前漲近６％，為現貨主板市場上，資金淨主
動買入最多的股份，規模近１９億元；網易亦有半成進帳。不過，以百分比升幅計，阿里巴巴
（０９９８８）表現最標青。其一度漲１１％，高見１０９﹒８元，創兩個月高，現時仍走高近
１１％。市值相對較小的嗶哩嗶哩（０９６２６），升幅高達１８％，同創兩個月高。網遊股同
樣造好，心動公司（０２４００）飆８％，網龍（００７７７）升近半成。
　　市場憧憬科技企業前景明朗化，龍頭科技股近期持續反彈。若投資者欲搭順風車，應如何制
訂選股策略？熊麗萍建議以「穩健、進取並重」。穩健股份指業務較單一、前景能見度高及大致
解決監管問題，中長線首選騰訊、美團（０３６９０）及京東（０９６１８）。進取股份則指過
往被監管打壓程度較大的公司，憧憬監管放鬆有利股份估值修復，短炒首選阿里、快手
（０１０２４）。若高位持有阿里，不妨趁股價回調至１００元以下溝貨，直言加注於阿里巴巴
上，比騰訊的值博訊更高！

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