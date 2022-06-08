【監管鬆綁】遊戲版號再批，專家：監管近尾聲，薦兩股博反彈！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻８日報道》繼早前內地據報將結束對滴滴出行的網絡安全審查後

，內地科技監管再有鬆綁跡象！國家新聞出版署時隔近兩個月再批出遊戲版號，今次一共有６０

個，比４月時的多。不過，騰訊（００７００）及網易（０９９９９）旗下遊戲再度榜上無名。

究竟當局的決定隱藏甚麼玄機？科技股氣氛改善，短線部署什麼股份博反彈較上算？



＊騰訊間接受惠版號重批，大行看好互聯網行業前景＊



國家新聞出版署上日（７日）公布，６月５日一共批出６０個國產網絡遊戲，較４月的４５

個多。即使騰訊名下無遊戲直接獲批，但仍可在名單上看到騰訊的蹤影。事關其中一款獲批版號

的遊戲－－《龍之谷世界》，其出版單位為上海數龍科技，前身為盛大遊戲。早於２０１８年，

騰訊以３０億元人民幣戰略入股；而騰訊旗下林芝騰訊科技亦持有中國數龍科技母公司－－世紀

華通（深：００２６０２）１０％股權。

另外，今輪重點遊戲包括完美世界（深：００２６２４）的《黑貓奇聞社》、英雄互娛的《

極無雙２》等。

內地重啟審批遊戲版號，多間大行預料科技監管有望臨近尾聲。花旗表示，４月僅批出４５

款遊戲，不排除與疫情封鎖措施有關。今次再發放版號，反映當局向互聯網行業發出政策支持的

正面訊號，加強該行對遊戲審批流程更正常化的信心。隨著完美世界、盛趣遊戲等旗下遊戲獲批

版號，相信未來騰訊和網易將有更大機會獲批遊戲版號。

大摩同樣認為，連續發放版號有助投資者重拾信心。不過，從遊戲版號數量較以往的少、未

成年人的遊戲時間限制等，均證內地遊戲行業環境更受限制為新常態。大摩亦不擔心騰訊及網易

年內暫未有遊戲獲批，主要因為兩企的現有遊戲長期受歡迎，且持續在海外擴張，有助維持收入

。



＊熊麗萍：版號審批旨在加強行業競爭，博短線反彈首選兩股＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，龍頭企業再落榜，反映當局有意加大力度扶持二線企業，並加強競爭力

，符合反壟斷政策方針。綜觀目前互聯網行業氣氛較早前明顯改善，相信即使騰訊、網易遊戲仍

未獲批版號，對股價影響輕微。

事實上，科技股表現興奮。在龍頭股中，騰訊目前漲近６％，為現貨主板市場上，資金淨主

動買入最多的股份，規模近１９億元；網易亦有半成進帳。不過，以百分比升幅計，阿里巴巴

（０９９８８）表現最標青。其一度漲１１％，高見１０９﹒８元，創兩個月高，現時仍走高近

１１％。市值相對較小的嗶哩嗶哩（０９６２６），升幅高達１８％，同創兩個月高。網遊股同

樣造好，心動公司（０２４００）飆８％，網龍（００７７７）升近半成。

市場憧憬科技企業前景明朗化，龍頭科技股近期持續反彈。若投資者欲搭順風車，應如何制

訂選股策略？熊麗萍建議以「穩健、進取並重」。穩健股份指業務較單一、前景能見度高及大致

解決監管問題，中長線首選騰訊、美團（０３６９０）及京東（０９６１８）。進取股份則指過

往被監管打壓程度較大的公司，憧憬監管放鬆有利股份估值修復，短炒首選阿里、快手

（０１０２４）。若高位持有阿里，不妨趁股價回調至１００元以下溝貨，直言加注於阿里巴巴

上，比騰訊的值博訊更高！

